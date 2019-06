Prawdziwe psie piękności przyjechały w niedzielę na Pole Mokotowskie w Warszawie. A wszystko po to, by zdobyć tytuł tego najpiękniejszego. Warunek był jeden - kandydat na miss lub mistera musiał być kundelkiem. Akcję zorganizowało m.in. warszawskie Schronisko na Paluchu. Właściciele mogli pochwalić się swoimi pupilami, a wolontariusze ze schroniska zachęcali do adopcji zwierząt.