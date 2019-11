"Nie wierzę w uczciwość Putina, on chce nas wszystkich oszukać". Ołeh Sencow w Polsat News

Dorota Bawołek: Jak ocenia pan działalność polityczną obecnego rządu na Ukrainie, czy pana zdaniem kierunek jaki obrał prezydent Zełenski jest słuszny?

"Kiedy Zełenski robi coś dobrego dla Ukrainy, popieram go"

Ołeh Sencow: Nie zajmuję się polityką, jestem działaczem obywatelskim i jako obywatel Ukrainy mogę jedynie wyrazić swoje zdanie i na przykład poprzeć jakichś ludzi, a raczej nie ludzi tylko ich działania. Kiedy Zełenski robi coś dobrego dla Ukrainy, popieram go i o tym mówię. Ale jeśli robi coś według mnie złego, to go krytykuję. I to dotyczy każdego prezydenta czy jakiegokolwiek innego człowieka, bo dla mnie wszyscy są równi. Po prostu on ponosi większa odpowiedzialność niż inni. On doszedł do władzy pokojową retoryką dotyczącą pokoju w Donbasie. Z jednej strony witam z zadowoleniem takie rozmowy, jeśli naprawdę doprowadzą do wstrzymania ognia i przestaną codziennie ginąć nasi żołnierze. Jeśli doprowadziłoby to do uwolnienia naszych więźniów, którzy znajdują się teraz na terytorium Rosji. To ponad sto osób. Do tego ponad stu Tatarów krymskich i ponad dwustu naszych znajduje się w Donbasie w rękach separatystów.

Jeśli w rezultacie takich rozmów ci ludzie odzyskaliby wolność, będę się bardzo cieszył. Powiem, że Zełenski jest najlepszym prezydentem. Tyle, że ja nie wierzę w integrację Donbasu w obecnej sytuacji, dlatego, że Putin nie chce pokoju, nie chce zrezygnować z Donbasu, tym bardziej z Krymu, a chce po cichu prowadzić wojnę hybrydową naciskając na Ukrainę poprzez Donbas. Wciąż pozostaje on pod fizyczną i realną kontrolą Rosji, a z Donbasu Putin może kontrolować całą Ukrainę. To jest jego cel, dlatego nie wierzę w rozmowy pokojowe. Nie wierzę w uczciwość Putina, on chce nas wszystkich oszukać.

Dorota Bawołek: Gdy takie opinie są wygłaszane w Parlamencie Europejskim, bardzo często przez polityków z Europy Środkowo-Wschodniej, z Polski, to oskarża się ich o rusofobię. Ołeh Sencow: To nie rusofobia, to ruso-realizm.

Dorota Bawołek: Prezydent Macron ostatnio stwierdził, że Europa powinna zacieśnić więzy z Rosją, i spróbować dostrzec inną twarz prezydenta Putina. Francuski prezydent wskazywał, że Węgry już to robią i ma nadzieję, że Viktor Orban wkrótce przekona do zmiany zdania o Rosji polskie władze. Jak pan ocenia takie pomysły prezydenta Francji?

Ołeh Sencow: To droga donikąd. Po prostu pułapka. Putin umiał omamić Macrona, a Macron w to brnie, bo realizuje swoje cele. Chce być wielkim przywódcą Francji, przywódcą Europy, ale on jest prezydentem Francji, a nie Ukrainy. Byłoby dziwne, gdyby pilnował ukraińskich interesów. On pilnuje interesów Francji i swoich. Miałem okazję spotkać się z nim w Strasburgu, rozmawialiśmy. Próbowałem powiedzieć mu prostą rzecz: że Putinowi nie należny wierzyć, i jeśli nawet jeszcze ani razu nie okłamał Macrona, to okłamał już wielu innych ludzi. Putin był w Sewastopolu w 2011 roku, trzy lata przed aneksją Krymu, śpiewał po ukraińsku piosenki, są nagrania. Mówił, że Krym zawsze będzie ukraiński, a Rosja nie rości sobie do niego żadnych praw, jesteśmy zaprzyjaźnionymi, braterskimi narodami. Mówił te wszystkie piękne słowa.

A potem zaanektował Krym i powiedział, że Krym to Rosja i że on zawsze to mówił. Tak więc jest to zły człowiek, który nie ma za grosz honoru, bardzo doświadczony, i nie wolno mu wierzyć. Jeśli w tę pułapkę wpadają Macron i Zełenski to jest to ich problem, który może mieć konsekwencje dla naszego kraju. Putinowi wierzyć nie wolno. To potwór, dyktator, który chce jedynie władzy i spełnienia swoich ambicji. Ludzie dla niego nic nie znaczą. Wierzyć mu to być albo naiwnym albo udawać.

Dorota Bawołek: Wierzy pan w to, że pozostali więźniowie polityczni w przyszłości odzyskają wolność? Co pana zdaniem powinna zrobić w tym celu Europa? Z jakim przesłaniem przyjechał pan dziś do Parlamentu Europejskiego? "Każdy może coś zrobić"