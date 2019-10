Narkotykowy boss sprowadzony do Polski. Był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania

Molina Lee został zatrzymany na podstawie wystawionego przez prokuraturę we Wrocławiu Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Według portalu RMF24, który jako pierwszy poinformował o sprowadzeniu Moliny Lee, jest on prezesem zarejestrowanej w Michałowicach na Mazowszu spółki Crypto. "Crypto - to z kolei należąca niemal w całości do podobnej spółki w Panamie firma, która z kapitałem zaledwie 5 tys. złotych prowadzi w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach rachunki depozytowe jednej z największych giełd kryptowalut na świecie. Chodzi o BitFinex, obsługujący 20 proc. obrotów Bitcoin-Euro. W ciągu doby obraca sumami rzędu 1,5 miliarda dolarów. Giełda BitFinex już wcześniej miała problemy z prawem" - napisano.

Prokuratura zajęła jego pieniądze pochodzące z nielegalnych źródeł

Według RMF, Ivan Manuel Molina Lee, był poszukiwany przez Polskę w związku z "praniem pieniędzy". Prokuratura zajęła mu w skierniewickim banku prawie 1,5 miliarda złotych, pochodzących z nielegalnych źródeł. "Chodziło o pranie brudnych pieniędzy kolumbijskich karteli narkotykowych przez giełdę kryptowalut" - podał portal.

Informacje te potwierdziła Prokuratura Krajowa. Podała, że postępowanie obejmuje "szereg zachowań podejmowanych przez członków międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej działającej w okresie od grudnia 2016 r. do lutego 2018 r. na terenie Polski i innych krajów". Według prokuratury na rachunki bankowe w polskich bankach wpłynęło w tym czasie za pośrednictwem różnych podmiotów około 1,4 miliarda złotych, "pochodzące z dużym prawdopodobieństwem z działalności przestępczej".

"W toku śledztwa, zarzuty popełnienia czynów zabronionych postawiono dotychczas pięciu osobom. W ramach realizacji Europejskiego Nakazu Aresztowania 31 marca 2019 roku został zatrzymany na terytorium Grecji jeden z podejrzanych, Ivan Molina Lee. (...) Podejrzany jest o udział z zorganizowanej grypie przestępczej o zasięgu międzynarodowym oraz o pranie pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej" - poinformowała w przesłanym komunikacie PK.

PRZECZYTAJ: Spektakularna akcja służb. Zatrzymani mieli "wyprać" miliony. Zobacz wideo

Największe w historii prokuratury zabezpieczenie pieniędzy na poczet przepadku

Dodała, że pieniądze z kont bankowych przestępców przejął Skarb Państwa. "To największe w historii polskiej prokuratury zabezpieczenie pieniędzy na poczet przepadku. Rekordowe zabezpieczenie to efekt współpracy polskich i międzynarodowych służb specjalnych. Postępowanie jest prowadzone przez prokuratorów z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy CBŚP, którzy ściśle współpracowali m.in. z Europolem, Interpolem i służbami amerykańskimi, w tym DEA (amerykański departament do spraw zwalczania przestępczości narkotykowej)" - podała PK.

Po przylocie do Warszawy Ivan Manuel Molina Lee został przejęty przez CBŚP. W piątek ma być przesłuchiwany we Wrocławiu.

emi/bas/ PAP