Wyciek ścieków do Wisły. Kamera Polsat News była przy uszkodzonych kolektorach

Uszkodzony rurociąg wciąż zasłaniają tony betonu, które trzeba skuć, by poznać przyczynę awarii.

- Żeby umożliwić prace rozbiórkowe, musieliśmy przywrócić monitoring i zasilanie elektryczne, żeby te prace mogły się odbywać w takich warunkach (...) Jest to praca, która wymaga odpowiedniego zaplecza logistycznego, zorganizowania pracy w tunelu o średnicy 4,8 m. Wymaga to dużej precyzji. Tak trzeba usuwać płytę, żeby nie uszkodzić kolektorów pod nią - mówiła Polsat News Marzena Wojewódzka z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Awaria nastąpiła w układzie przesyłowym, który obsługuje nieczystości z części lewobrzeżnej Warszawy (z siedmiu dzielnic – Bielan, Bemowa, Żoliborza, Woli, Śródmieścia, Ochoty, Włochy, a także części Mokotowa). W tunelu położonym około 11 metrów pod dnem Wisły przebiegają dwa kolektory o średnicy 1,6 m każdy. Pierwszy z nich - podstawowy, kolektor A - uległ awarii we wtorek o godz. 5:50. Przesył nieczystości natychmiast został przekierowany do rezerwowego kolektora B i nie doszło do wycieku nieczystości do Wisły. W środę rano nastąpiła awaria rezerwowego kolektora B. Z tego powodu w środę około godz. 8 rozpoczęto kontrolowany zrzut ścieków nieoczyszczonych do rzeki.

Jakość wody pitnej dla mieszkańców Warszawy jest niezagrożona, ponieważ ujęcia wody znajdują się powyżej miejsca zrzutu. Czystość wody jest cały czas monitorowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Spływająca Wisłą fala ścieków dociera do Torunia - powiedziała w poniedziałek rzecznik prasowa ratusza Magdalena Stremplewska. Poinformowała, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale zaleca się ostrożność.

W obliczu zagrożenia ekologicznego, do którego może dojść w wyniku zanieczyszczenia Wisły, premier Mateusz Morawiecki podjął w ubiegły czwartek decyzję o budowie nowego rurociągu. Ma być on gotowy do wtorku do godz. 14.

zdr/ Polsat News