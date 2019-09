Gigantyczne koszty doraźnego usunięcia awarii kolektora ściekowego do oczyszczalni "Czajka"

Budowa oraz instalacja tymczasowego rurociągu do przesyłu ścieków przez Wisłę w Warszawie pochłonęły w sumie 41 milionów złotych - ustaliło RMF FM. Pod koniec sierpnia doszło do awarii kolektorów, nieczystości z lewej części stolicy zaczęły trafiać do Wisły. W usunięciu zagrożenia pomógł rząd.