CBA w stołecznym ratuszu ws. spalarni i oczyszczalni ścieków "Czajka"

Funkcjonariusze katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w oparciu o postanowienie wydane przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie wykonują w czwartek przeszukania w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy oraz Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Czynności mają na celu zabezpieczanie dokumentacji (w tym zapisów elektronicznych) dotyczącej inwestycji budowy i eksploatacji tzw. spalarni, a także związanej z wystąpieniem awarii w oczyszczalni "Czajka".



Prowadzone przez CBA śledztwo dotyczy między innymi niegospodarności przy zajmowaniu się sprawami majątkowymi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji polegającej na niewłaściwym nadzorze podczas przeprowadzania inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków "Czajka".

WIDEO: Agenci CBA pojawili się w czwartek w stołecznym ratuszu oraz w MPWiK

Odpady z "Czajki" miały być wywożone na pola

Warszawskie wodociągi przekazały we wrześniu, że na przełomie listopada i grudnia ub.r. z eksploatacji została wyłączona Stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych (STUOŚ), co było związane z uszkodzeniem jednego z urządzeń spalarni. Przedsiębiorstwo zaznaczyło, że zdarzenie nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska, a wyłączenie Stacji nie ma wpływu na sprawne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków "Czajka".

Od tego czasu z oczyszczalni wywożone były odpady pościekowe. Jak informowało MPWiK, miesięcznie kosztowało to ok. 1,7 mln zł (wyliczony na podstawie kosztów wywozu od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.), ale w tym samym okresie spółka nie poniosła miesięcznych kosztów, czyli około 0,8 mln zł, które ponosi, jeśli działa spalarnia.

Trzaskowski: osady są składowane zgodnie z przepisami

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapewniał, że wywożone ze spalarni osady "są składowane zgodnie ze wszystkimi przepisami, które obowiązują, jeżeli chodzi o składowanie takich odpadów i są bezpieczne dla środowiska". - Od oceny tego, jak są składowane te odpady i czy wszystko dzieje się zgodnie z prawem są odpowiednie instytucje rządowe, czyli Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska - mówił.

ZOBACZ: Co najmniej 23 mln zł pochłonie naprawa kolektorów oczyszczalni "Czajka"

Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i lider Solidarnej Polski w regionie kujawsko-pomorskim poinformował pod koniec września, że - odpady z "Czajki" były wywożone m.in. do jednej z gmin w województwie kujawsko-pomorskim, czyli Jezior Wielkich.



23 września Stachowiak do Prokuratury Krajowej m.in. o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nieodpowiednim postępowaniu z odpadami, a także niedopełnienie obowiązków przez Miasto Stołeczne Warszawa i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dla Miasta Stołecznego Warszawa polegające na niegospodarności przy zajmowaniu się sprawami majątkowymi warszawskiego MPWiK.

WIDEO: "Złożę zawiadomienie do prokuratury ws. możliwości popełnienia przestępstwa przez warszawski ratusz" - Ireneusz Stachowiak z Solidarnej Polski

Prokurator Jacek Mularzuk: wielowątkowe i rozwojowe śledztwo

Prokurator Jacek Mularzuk poinformował, że Prokuratura Regionalna prowadzi wielowątkowe i rozwojowe śledztwo m.in. w sprawie zrzutu ścieków do Wisły.



Mularzuk dodał, że w toku postępowania przygotowawczego, w zakresie zrzutu ścieków do rzeki Wisły "badana jest kwestia spowodowania zagrożenia epidemiologicznego, zanieczyszczenia wody oraz zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach". Za ten czyn grozi nawet do 8 lat więzienia.



Mularzuk wskazał też, że "śledztwo obejmuje również wątek podejrzenia popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w mieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (...) w związku z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków »Czajka«, w tym budową Stacji Termicznego Unieszkodliwienia Osadów Ściekowych (STUOŚ) oraz dopuszczeniem do niewłaściwej eksploatacji i konserwacji wskazanego obiektu". Przestępstwo to zagrożone jest karą do lat 10 więzienia.



Prokurator powiedział też, że na podstawie postanowień Prokuratury Regionalnej funkcjonariusze CBA prowadzą w czwartek czynności w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biurze Nadzoru Właścicielskiego oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

ZOBACZ: Ponad dwa miliardy litrów ścieków zrzucono do Wisły po awarii w Warszawie

3 tys. litrów nieczystości na sekundę

Z kolei do awarii w oczyszczalni "Czajka" doszło 27 sierpnia i 28 sierpnia. Uszkodzone zostały dwa kolektory odprowadzające ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni. W jej efekcie nieczystości były zrzucane do Wisły. Według oceny ministerstwa środowiska, do rzeki wpływało 260 tys. metrów sześciennych ścieków na dobę - 3 tys. litrów na sekundę.

Awaryjny rurociąg zaczął tłoczyć ścieki do oczyszczalni 9 września.

WIDEO: "Jesteśmy gotowi utrzymywać tę instalację przez dwa miesiące" - mówił szef KPRM Michał Dworczyk

grz/ml/ polsatnews.pl, PAP