MPWiK: kolektor odprowadzający ścieki do "Czajki" działa prawidłowo

Naprawa kolektora została zakończona w ubiegłym tygodniu. W sobotę został uruchomiony. - Według stanu na dziś, tj. 22 listopada br., potwierdza się prawidłowe funkcjonowanie układu przesyłowego ścieków pod Wisłą – poinformowała Wojewódzka.

Pod koniec sierpnia doszło do awarii dwóch nitek kolektora odprowadzającego ścieki do oczyszczalni "Czajka". Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zdecydowało, by zrzucać ścieki do Wisły. W reakcji na to premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie tymczasowego rurociągu, którym ścieki były przepompowywane do oczyszczalni.

Bypass tworzyły dwie nitki rurociągu o długości ponad 1 km każda i średnicy 1 m. Część przechodząca przez Wisłę została ułożona na moście pontonowym, który zbudowało wojsko. W tym czasie na zlecenie MPWiK naprawiono kolektor. Jego naprawa ma kosztować ok. 42 mln zł.

Obecnie prowadzone są prace demontażowe i wywóz sprzętu z awaryjnej przepompowni zbudowanej koło mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Następnie zdemontowany zostanie zapasowy rurociąg. Po jego rozbiórce saperzy zdemontują most pontonowy.

