Tesla pokazała "pancerne" auto. Podczas prezentacji coś poszło nie tak

Cybertruck przyspiesza do "setki" w 3 sekundy i rozpędza się do nawet 208 km/h. W najmocniejszej wersji dysponuje zasięgiem na poziomie ponad 500 kilometrów, a na swój pokład może zabrać sześć osób i ładunki o wadze ponad 1,5 tony. Pojazd liczy sobie 588 cm długości, 203 cm szerokości i 190 cm wysokości, a pomimo tego, w najlepszej wersji, trzy mocne silniki elektryczne zapewniają mu osiągi sportowych samochodów.

Nieudany test

Nowa Tesla ma być również bardzo odporna. Podczas prezentacji uderzano w karoserię auta potężnym młotem – nie spowodowało to żadnego wgniecenia. Gorzej poszło podczas próby wytrzymałościowej szyb, wykonanych z "przezroczystego metalu", jak twierdził sam Musk. W czasie prezentacji rzucono w szyby metalową kulą. Obie szyby nie przetrwały, zostały rozbite. - Kula nie przeszła - skomentował żartobliwie Musk. Dodał, że wytrzymałość szyb zostanie poprawiona.

Za najtańszą wersję Cybertrucka trzeba zapłacić prawie 40 tysięcy dolarów, czyli około 155 tysięcy złotych.

"Gigafabryka" w Niemczech

W pierwszej połowie listopada Musk powiedział, że Tesla zbuduje "gigafabrykę" w Niemczech. Będzie to czwarta tego rodzaju inwestycja koncernu na świecie.

ZOBACZ: Elektryczny radiowóz rozładował się podczas pościgu

Gigafactory 4 ma powstać niedaleko wciąż niedziałającego stołecznego lotniska BER. Produkcja ma się rozpocząć w 2021 roku od kompaktowego SUV-a Model Y, a także napędów i baterii - niespodziewanie ogłosił Musk we wtorek późnym wieczorem podczas gali, na której odbierał Złotą Kierownicę - nagrodę przyznawaną przez magazyn "Auto Bild". Oprócz tego w Berlinie powstanie centrum zajmujące się opracowywaniem nowych rozwiązań inżynieryjnych i wzornictwa.

Uzasadniając wybór Niemiec na lokalizację fabryki, Musk wyjaśnił, że kraj ten może poszczycić się znakomitymi inżynierami.

30 proc. udziałów w europejskim rynku samochodów elektrycznych

Według informacji dziennika "Tagesspiegel" zakład zostanie zbudowany w miejscowości Gruenheide na południowy wschód od Berlina. Pracę znajdzie tam około 10 tys. osób.

ZOBACZ: Tesla jechała autostradą. W środku spali kierowca i pasażer

- To kamień milowy na drodze do poszerzania naszych kompetencji w dziedzinie budowy baterii i elektromobilności. To także dowód na to, że Niemcy są atrakcyjnym miejscem dla przemysłu motoryzacyjnego - chwalił w środę decyzję Muska minister gospodarki RFN Peter Altmaier.

Według szacunkowych danych, Tesla ma obecnie 30 proc. udziałów w europejskim rynku samochodów elektrycznych.