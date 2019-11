Tusk będzie zarabiał 30 tys. zł miesięcznie. Półtora raza więcej niż Duda

EPL poinformowała wczoraj na Twitterze, że Donald Tusk zyskał poparcie 93 proc. delegatów kongresu. Polaka poparło 491 delegatów. Przeciwko jego kandydaturze oddano 37 głosów. Tusk nie miał kontrkandydatów, dlatego od początku było jasne, że zostanie wybrany na stanowisko.

🗳@donaldtusk has been elected EPP President with 93% of the votes by #EPPZagreb Congress delegates!

#OneEurope #OurPlanet #YourParty pic.twitter.com/xs9dk0bDqb