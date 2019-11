"Jakaś nowa funkcja w eurokratycznym grajdołku". Premier o wyborze Tuska na szefa EPL

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News, czy pogratuluje objęcia przez Donalda Tuska funkcji szefa Europejskiej Partii Ludowej.

"To troszeczkę nieładne"

- Co tam trzeba strasznie gratulować, jest to jakaś nowa funkcja w tym naszym eurokratycznym grajdołku kochanym - odpowiedział. - Mówię to z pełną sympatią i życzliwością - dodał.

Komentując słowa Tuska, że ma dość bycia głównym europejskim biurokratą i jest gotów do walki z nieodpowiedzialnymi populistami, Morawiecki powiedział, że "To jest troszeczkę nieładne". - Był pięć lat w pewnej roli, to z szacunkiem mógłby się wyrażać o tej roli, to uwaga numer jeden. A uwaga numer dwa jest trochę szersza, jak ja widzę albo słyszę w Brukseli, że ktoś mówi o populistach, to co mi przychodzi do głowy? Nie masz chłopie argumentów. Bo uciekasz się do argumentu erystycznego, z którym trudno jest dyskutować - stwierdził.

- Nam przyklejano łatkę populistycznej, a my zmieniliśmy politykę społeczną na taką, o jakiej marzyła "Solidarność" - podkreślił.

- Nie dam sobie przypinać łatek typu populiści, nacjonaliści - podkreślił premier. Dopytywany, czy słowa Tuska odebrał jako atak na samego siebie, odpowiedział prowadzącemu program: "Za daleko pan interpretuje".

bas/ Polsat News, PAP