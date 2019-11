"Ludzie mnie znają. Chcę to wykorzystać" - Donald Tusk o nowym ruchu politycznym

Tuz po wyborze na przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk zapowiedział w stolicy Chorwacji Zagrzebiu, że od 1 grudnia będzie do dyspozycji, jeśli chodzi o polskie sprawy polityczne w "stuprocentowym wymiarze".

Powrót Donalda Tuska do Polski

- Mi nie chodzi o rozpoznawalność, ja nie mam deficytu rozpoznawalności w Polsce. Ona nie zawsze jest pozytywna. Ludzie mnie znają. Będę chciał to wykorzystać. Mam wrażenie, że niezależnie czy mnie lubią, czy nie, liczą się z moją opinią, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe - powiedział Tusk w rozmowie z reporterką Polsat News.

Były lider Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że zwiększy swoje zaangażowanie w życie polityczne w kraju.

- Dlatego będę chciał bardzo dużo w Polsce pracować, szczególnie z młodymi ludźmi, ale nie tylko - zaznaczył polityk, który kończy właśnie kadencję szefa Rady Europejskiej.

"Żeby wzięli sprawy w swoje ręce"



Zapytany przez korespondentkę Polsat News Dorotę Bawołek, czy myśli o budowie nowej siły politycznej, Donald Tusk nie odpowiedział wprost.



- Myślę, że znajdę w każdym mieście w Polsce kilku ludzi, którzy są gotowi poważnie rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach, które stoją przed Polską i Europą - powiedział polityk.

- Chciałbym, żeby w Polsce znalazła się grupa 10, 20, może 100 młodych ludzi, którzy będą rozumieli świat tak, jak on na to zasługuje. Żeby oni na serio wzięli sprawy w swoje ręce. Nie tylko dlatego, że są młodsi ode mnie, bo wiek nie wystarczy, ale dlatego, że lepiej rozumieją ten świat. A co z tego będzie, zobaczymy - stwierdził Tusk.

"Każdy ma swój patent na żart"

Były premier odniósł się również do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który komentując w Polsat News wybór Tuska na szefa EPL powiedział, że "jest to jakaś nowa funkcja w tym naszym eurokratycznym grajdołku kochanym".

- Każdy ma swój patent na żart, każdy ma swoje specyficzne poczucie humoru. Z różnych rzeczy, różni ludzie się śmieją - powiedział Donald Tusk.

Stwierdził natomiast, ze zaskoczyły go gratulacje od prezydenta Dudy.

Gratulacje dla @donaldtusk w związku z wyborem na funkcję Przewodniczącego @EPP. Życzę powodzenia i wielu osobistych sukcesów! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 20 listopada 2019

- Byłem zaskoczony, że na Twitterze dostałem niezwykle gorące gratulacje, życzenia od prezydenta Dudy. To miłe, zawsze jest miłe. Nawet jeśli jestem oponentem politycznym i mam inne zdanie w niektórych sprawach, to zdecydowanie wolę sytuację, w której ludzie potrafią podać sobie rękę, uśmiechnąć się, a nie zawsze skakać sobie do gardeł - powiedział były premier.

