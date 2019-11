"Zedrę maskę obiektywnego nudziarza". Tusk od 1 grudnia zaangażuje się w polską politykę

Tusk przekazał, że trzyma kciuki za obu kandydatów w prawyborach KO: Małgorzatę Kidawę-Błońską i Jacka Jaśkowiaka. - Bardzo dobrze ich znam. Chciałoby się popierać i jedną, i drugą kandydaturę - wskazał. Dodał, że to bardzo dobry moment dla PO, by "nabrać wigoru i energii, bo konkurencja bardzo dobrze robi".

Tusk przykazał, że od 1 grudnia będzie do dyspozycji, jeśli chodzi o polskie sprawy polityczne i jest gotowy pomóc kandydatowi KO na prezydenta.

Nowy szef szef Europejskiej Partii Ludowej przyznał też, że gdy 1 grudnia przestanie być przewodniczący Rady Europejskiej, będzie na mógł "zedrzeć maskę obiektywnego nudziarza" i o wiele dosadniej mówić o tym, co się dzieje w Polsce i w całej Europie.

Szef Europejskiej Partii Ludowej

W środę Tusk został wybrany na przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Byłego premiera poparło 491 delegatów. Przeciwko jego kandydaturze oddano 37 głosów, co oznacza, że otrzymał poparcie 93 proc. głosujących. Polak nie miał kontrkandydatów, dlatego od początku było jasne, że zostanie wybrany na stanowisko.

Trzyletnia kadencja Tuska jako przewodniczącego europejskiej chadecji oficjalnie ma rozpocząć się 1 grudnia, gdy skończy urzędowanie jako szef Rady Europejskiej.

🗳@donaldtusk has been elected EPP President with 93% of the votes by #EPPZagreb Congress delegates!

#OneEurope #OurPlanet #YourParty pic.twitter.com/xs9dk0bDqb