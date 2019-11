Dziś pogrzeb 21-latka z Konina. Rodzina apeluje o spokój

W godzinnym czuwaniu modlitewnym przy trumnie postrzelonego śmiertelnie przez policjanta 21–letniego Adama biorą udział krewni, przyjaciele i znajomi. W kaplicy parafii pw. Św. Wojciecha w Koninie są ojciec, siostra i narzeczona Adama.

Ciało 21-letniego Adama zostało wyłożone w otwartej trumnie w kaplicy w Kościele pw. Św. Wojciecha w Koninie przy ul. Portowej. Najbliżsi, pogrążeni w smutku i rozpaczy, żegnają Adama podchodząc do trumny.

Rodzina Adama, jak powiedział pełnomocnik ojca 21-latka Michał Wąż, nadal apeluje o spokój podczas przeżywania przez nich żałoby.

Zdaniem pełnomocnika ojca działania podjęte przez władze Konina i apele członków rodziny postrzelonego śmiertelnie Adama o zachowanie spokoju "dały właściwy skutek".

ZOBACZ: W nocy przeprowadzono powtórną sekcję zwłok śmiertelnie postrzelonego 21-latka

14 listopada na jednym z osiedli w Koninie, podczas próby wylegitymowania przez policję 21-latka i dwóch 15-latków najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji, 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni. Według policji funkcjonariusz był do tego zmuszony; postrzelony 21-latek zmarł.

W piątek przeprowadzono sekcję zwłok 21-latka. Źródła zbliżone do śledztwa podają, że na ciele mężczyzny na wysokości serca, stwierdzona została rana postrzałowa.

"Nieumyślne przekroczenie uprawnień"

Postępowanie w tej sprawie wszczęła najpierw Prokuratura Okręgowa w Koninie. Jej rzeczniczka prok. Aleksandra Marańda poinformowała w piątek, że w związku ze śmiertelnym postrzeleniem 21-latka wszczęte zostało postępowanie "w sprawie nieumyślnego przekroczenia uprawnień, skutkujących wyrządzeniem istotnej szkody w interesie prywatnym, w trakcie wykonywania wobec ustalonej osoby czynności służbowych poprzez użycie wobec niej, w trakcie pościgu, służbowej broni palnej".

ZOBACZ: Prokuratura ujawniła co znaleziono przy zastrzelonym 21-latku

Śledczy zabezpieczyli nagranie z monitoringu, na którym, jak podała rzeczniczka, przynajmniej częściowo zarejestrowano przebieg zdarzenia.

Zaatakowali policjantów butelkami i kamieniami

Przed Komendą Miejską Policji w Koninie zorganizowano w niedzielę zgromadzenie. Część jego uczestników zaatakowała butelkami i kamieniami chroniących budynek funkcjonariuszy. Trzech policjantów zostało niegroźnie rannych.

W związku z atakiem na funkcjonariuszy policjanci zatrzymali wówczas trzech mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat. Wszyscy byli pijani, mieli od 1,5 do 2,5 promila alkoholu w organizmie. We wtorek zarzuty uszkodzenia ciała, znieważenia i czynnej napaści na policjantów przedstawiono dwóm zatrzymanym w wieku 18 i 23 lat. Obaj podejrzani przyznali się do winy. Prokuratura Rejonowa w Koninie zawnioskowała do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzn.

ZOBACZ: Starcia przed komendą w Koninie. Areszt dla dwóch osób

Prezes Sądu Rejonowego w Koninie sędzia Michał Jankowski poinformował w środę, że decyzją sądu wobec obu podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt na okres na trzech miesięcy. Obu mężczyznom grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Trzeci z zatrzymanych po niedzielnych zajściach mężczyzna usłyszał we wtorek zarzut zmuszania funkcjonariusza do zaniechania prawnej czynności służbowej. 27-latkowi grozi za to do trzech lat więzienia. Prokuratura zastosowała wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

WIDEO - Jakimowiczowi puściły nerwy. Zażądał wyproszenia gościa ze "Skandalistów" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/luq/ PAP