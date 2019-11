Śmierć 21-latka z Konina. Śledztwo przeniesione do innej prokuratury

W czwartek na jednym z osiedli w Koninie, podczas próby wylegitymowania przez policję 21-latka i dwóch 15-latków najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji, 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni, policja utrzymuje, że był do tego zmuszony; postrzelony 21-latek zmarł.

- Na potrzeby zachowania obiektywizmu w toczącym się postępowaniu, śledztwo dotyczące użycia broni palnej przez funkcjonariusza policji podczas interwencji w Koninie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Łodzi - powiedziała prok. Ewa Bialik.

Od piątku postępowanie ws. nieumyślnego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i nieumyślnego spowodowania śmierci prowadziła Prokuratura Okręgowa w Koninie. Jednak w sobotę mec. Michał Wąż, pełnomocnik rodziny 21-latka, mówił, że sprawa powinna trafić do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Adwokat wskazał, że "występują wątpliwości co do ewentualnej bezstronności w zakresie prowadzenia postępowania".



- Jednostka, która współpracuje na szczeblu organizacyjnym, zawodowym z Komendą Miejską Policji w Koninie, z funkcjonariuszami tej komendy nie powinna prowadzić tego śledztwa. Dla dobra śledztwa, ze względu na wagę sprawy a w szczególności na odbiór społeczny zasadnym jest, aby sprawę tę prowadziła niezależna miejscowo prokuratura lub zespół prokuratorów powołany przez jednostkę nadrzędną do prowadzenia tego typu spraw - powiedział.



Wniosek o przekazanie sprawy do poznańskiej jednostki miał zostać złożony w poniedziałek w konińskiej prokuraturze, przesłany do prokuratury regionalnej, krajowej oraz do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

