Starcia przed komendą w Koninie. Areszt dla dwóch osób

W związku ze śmiercią 21-latka, postrzelonego w czwartek przez policjanta na jednym z konińskich osiedli, przed Komendą Miejską Policji w Koninie zorganizowano w niedzielę zgromadzenie. Część jego uczestników zaatakowała butelkami i kamieniami chroniących budynek funkcjonariuszy. Trzech policjantów zostało niegroźnie rannych.

W związku z atakiem na funkcjonariuszy policjanci zatrzymali w niedzielę trzech mężczyzn w wieku od 18 do 27 lat. Wszyscy byli pijani, mieli od 1,5 do 2,5 promila alkoholu w organizmie. We wtorek zarzuty uszkodzenia ciała, znieważenia i czynnej napaści na policjantów przedstawiono dwóm zatrzymanym w wieku 18 i 23 lat. Obaj podejrzani przyznali się do winy. Prokuratura Rejonowa w Koninie zawnioskowała do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzn.

Trzeci z zatrzymanych usłyszał zarzut

Prezes Sądu Rejonowego w Koninie sędzia Michał Jankowski poinformował w środę, że decyzją sądu wobec obu podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt na okres na trzech miesięcy. Obu mężczyznom grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Trzeci z zatrzymanych po niedzielnych zajściach mężczyzna usłyszał we wtorek zarzut zmuszania funkcjonariusza do zaniechania prawnej czynności służbowej. 27-latkowi grozi za to do trzech lat więzienia. Prokuratura zastosowała wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.