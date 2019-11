"PiS oszczędza kosztem samorządów od dwóch, trzech lat". Opozycja odpowiada premierowi

- Będziemy się starali utrzymać zrównoważony budżet poprzez dodatkowe programy oszczędnościowe - mówił premier Mateusz Morawiecki w "Gościu Wydarzeń". - Mniej biurokracji, mniej obciążeń, cięcie wydatków tam, gdzie można to zrobić bez szkody dla działania instytucji państwa - zapewniał na antenie Polsat News.

Morawiecki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim przypomniał, że elementem finansów publicznych jest też sektor samorządowy.

"To rząd bizantyjski"

- Premier mówił przede wszystkim, że chce, aby państwo było jeszcze bardziej efektywne, by przerosty biurokratyczne się zmniejszyły, aby jakość usług publicznych wzrastała - mówił w "Polityce na Ostro" Janusz Kowalski z Prawa i Sprawiedliwości.

- Jeżeli spojrzymy na Warszawę, gdzie istnieją ogromne przerosty biurokracji, które powodują, że jakość usług Rafała Trzaskowskiego jest fatalna. Miliony złotych są wydawane na LGBT. Widać, że można znaleźć takie obszary państwa które wymagają poprawy - dodał poseł PiS, który zapewnił, że na sprawę samorządów "należy spojrzeć całościowo".



Na słowa posła odpowiedziała Paulina Hennig-Kloska (Koalicja Obywatelska), która oceniła, że rząd rozpaczliwe szuka oszczędności. - Kosztem samorządów, to PiS oszczędza ostatnie dwa, trzy lata - powiedziała.

- Ten rząd jest największym rządem w wolnej Polsce po 1989 roku. To rząd bizantyjski - stwierdził z kolei Miłosz Motyka. Poseł PSL powiedział, że wydatki KPRM w ostatnich trzech latach wzrosły niemal trzykrotnie.

Według Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (Lewica) można stworzyć stabilny system finansowania usług publicznych, który "nie zmusza do sięgnięcia do kieszeni osób z niepełnosprawnościami (chodzi o finansowanie 13. emerytury i rent z Państwowego Funduszu Wsparcia Osobom Niepełnosprawnym - red.), czy samorządów". - Ale do tego, by wprowadzać sprawiedliwe, progresywne podatki, trzeba mieć polityczną odwagę. Premier Mateusz Morawiecki wolałby wprowadzać tylnymi drzwiami, czy to podatki, czy daniny nie nazywając ich w taki sposób - dodała.

