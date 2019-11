"To jest po prostu żart". Schetyna po expose premiera

- Oczekiwałem expose premiera rządu, a nie planu zmiany Konstytucji. To jest pomyłka w założeniach. Jeden plus taki, że miało trwać dwie godziny, a trwało półtorej - powiedział Grzegorz Schetyna.

- W obliczu globalnych wyzwań, w interesie Polski, liczę na szeroką współpracę wszystkich sił politycznych, dla Polski, dla rozwoju, w imię normalności - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas expose. Zwrócił się też do wszystkich posłów, mówiąc: "zmieńmy konstytucję, by zagwarantować ochronę pieniędzy obywateli z PKK"

- Czy wpisanie do konstytucji planu PPK to jest program rządu na cztery lata? To jest po prostu żart. Oczekiwałem expose premiera rządu, a nie planu zmiany Konstytucji. To jest pomyłka w założeniach. Jeden plus taki, że miało trwać dwie godziny, a trwało półtorej - powiedział Grzegorz Schetyna komentując wystąpienie premiera.

Szef PO odniósł sie również do orzeczenia TSUE, który we wtorek stwierdził, że "To Sąd Najwyższy powinien badać niezależność Izby Dyscyplinarnej i to, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Jeśli SN uzna, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności, może przestać kierować do niej sprawy dot. stanu spoczynku sędziów"

"To będzie kosztowne"

Schetyna ocenił, że wyrok TSUE można uznać, za podważenie legalności Krajowej Rady Sądownictwa. - To też 498 sędziów wybranych w sądach powszechnych, kilkudziesięciu w Sądzie Najwyższym, w sądach administracyjnych. To są tysiące wydanych orzeczeń. To uderzenie w decyzje PiS, większości rządowej, dotyczącą nieprawidłowego wybrania KRS. To będzie kosztowne - ocenił.

Lider PO podkreślił też wagę wyroku. - To jest to bardzo poważna decyzja. Żaden kraj nie otrzymał w ciągu ostatnich lat takiej reprymendy i trzeba z tego wyciągnąć wniosek - ocenił.

Dodał, że czekał na odniesienie się premiera do tej sprawy w wygłoszonym we wtorek expose. - Czekałem na informację premiera o tej sprawie, bo ona jest najbardziej żywa. Trzeba powiedzieć w jaki sposób (politycy PiS - red.) odstąpią od upolitycznienia sądów i zagwarantują niezawisłość sędziowską – powiedział Schetyna.

Jego zdaniem, politycy PiS muszą się odnieść do wyroku TSUE. Na razie - jak przekonywał Schetyna - próbują oni minimalizować znaczenie wyroku TSUE.

pgo/dk/ PAP, polsatnews.pl