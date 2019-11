Głosowali "za" wotum zaufania, zgłaszali "błąd systemu". Zdaniem CIS posłowie PO mogli się pomylić

Sejm udzielił we wtorek wieczorem wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z danymi ze strony internetowej sejmu "za" w tej sprawie opowiedział się cały klub PiS oraz dwoje posłów Koalicji Obywatelskiej: Gabriela Lenartowicz i Marek Hok, a poseł KO Jacek Protas wstrzymał się od głosu.

Lenartowicz, Hok i Protas wystosowali we wtorek oświadczenia do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, w których zgłosili problemy z kartami do głosowania. Oświadczyli, że głosowali przeciwko wotum.

"Zdarzają się komplikacje, ale rzadko"

- Co prawda bardzo rzadko, ale zdarzają się pewne komplikacje techniczne w czasie głosowania. Dotyczą one jednak sytuacji, gdy któryś z posłów nie może użyć karty, nie zaś przypadków, że ktoś zagłosował "za", a wynik był "przeciw" bądź odwrotnie. Wczoraj najpewniej doszło do pomyłki - przekazał Grzegrzółka w odpowiedzi na pytania o oświadczenia trojga posłów KO ws wtorkowego głosowania.

Wszyscy troje: Lenartowicz, Hok i Protas to doświadczeni parlamentarzyści, należący do Platformy Obywatelskiej. Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział we wtorek, że władze klubu "przyjęły do wiadomości" argumentację trojga swych kolegów. - Przyjęliśmy do wiadomości te wyjaśnienia, a władze z pewnością zajmą się jeszcze tą sprawą - powiedział.

"Przyjmuję takie wyjaśnienie"

Rzeczniczka dyscypliny klubowej Katarzyna Mrzygłocka poinformowała natomiast, że zamierza porozmawiać z Lenartowicz, Hokiem i Protasem na temat wtorkowych głosowań.

- Przyjmuję takie wyjaśnienie, że te czytniki do głosowania mogły nie zadziałać dobrze, myśmy to zresztą mówili, że one dobrze nie działają, było dużo takich głosów na sali - dodała posłanka KO.