PiS wycofało kandydaturę Jastrzębskiego na sędziego TK. Pozostają Piotrowicz i Pawłowicz

Wniosek posłów PiS został opublikowany na stronie Sejmu. "Wycofujemy poparcie dla wniosku o wybór na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pana Roberta Jastrzębskiego" - czytamy.

Pod wnioskiem podpisali się m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast, były eurodeputowany Czesław Hoc i posłowie Marek Suski i Jan Mosiński

- Z tego co wiem, to kandydatura Roberta Jastrzębskiego jest wycofana, ale dlaczego i jak, to nie wiem - mówił wcześniej poseł Ast.

Dodał, że w tej sytuacji pozostają dwie kandydatury - Stanisława Piotrowicza i Krystyny Pawłowicz, a "jedno miejsce pozostanie ciągle wolne i to pewnie kwestia na późniejszy termin".

- Nie sądzę, żebyśmy do posiedzenia komisji byli w stanie nową kandydaturę zgłosić, nic mi o tym nie wiadomo, sam jestem tym trochę zaskoczony - powiedział Ast.

Poseł Marek Suski pytany o trzeciego kandydata PiS do TK powiedział, że "termin zgłaszania kandydatur minął". - Teraz będzie ponowny termin, to zostanie zgłoszona kolejna kandydatura - dodał.

"Zastąpił" Chojnę-Duch

O wycofaniu przez PiS kandydatury Jastrzębskiego jako pierwszy poinformował w środę portal Onet.pl. W piątek PiS wycofało też kandydaturę Elżbiety Chojny-Duch. Jej miejsce miał zająć właśnie Jastrzębowski.

Zobacz: Chojna-Duch nie została zgłoszona jako kandydat PiS do TK

Jastrzębowski to doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zatrudniony w Biurze Analiz Sejmowych

Jak napisano w uzasadnieniu nieważnego już wniosku z kandydaturą Jastrzębskiego, jest on absolwentem studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2012-2016 zatrudniony był na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Prawa UW, a od 2017 r. jako adiunkt w Katedrze Europejskiej Tradycji Prawnej na WPiA UW, a od 1 listopada 2019 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 r. jest on Kierownikiem Pracowni Prawa Polskiego XX wieku, w tym od 2019 r. kierownikiem Zakładu Historii Administracji na Wydziale Prawa. Od 2016 r. jest on zatrudniony w Biurze Analiz Sejmowych na stanowisku eksperta ds. legislacji. Autor, współautor, redaktor oraz współredaktor około 100 publikacji naukowych, w tym książek.

Budzą kontrowersje

Zgłoszone przez PiS w końcu października kandydatury krytykowała opozycja zarzucając im upolitycznienie. Najwięcej emocji wzbudziły nazwiska Piotrowicza i Pawłowicz.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński powiedział po przedstawieniu kandydatów PiS, że "mamy postępujący proces upolityczniania Trybunału Konstytucyjnego, mają do niego trafić osoby skompromitowane, które nie dostały się do Sejmu". Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski stwierdził, że PiS "mebluje Trybunał Konstytucyjny najgorszym sortem działaczy partyjnych".

Przedstawiciele opozycji nie zgłosili swoich kandydatów do TK.

W środę kandydatury PiS do TK ma zaopiniować sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka na posiedzeniu zaplanowanym na godz. 17.

3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów TK wybranych w czasach rządów PO-PSL: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara. Zgodnie z regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie kandydatów do TK składa się marszałkowi w terminie 30 dni przed upływem kadencji.

WIDEO - Wstrząsający transport karetką. Pani Dorota osierociła troje dzieci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/zdr/ PAP, polsatnews.pl, Polsat News