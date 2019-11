"Dwie znamienite osoby uzyskają od prezydenta Order Orła Białego"

Dopytywany przez Piotra Witwickiego, kto zostanie odznaczony, odpowiedział: "proszę poczekać do 10:30".

- Aktywności pana prezydenta jest dzisiaj ogromnie, ogromnie dużo. Przede wszystkim zapraszamy na wielki, piękny "Koncert dla Niepodległej" przed pałacem prezydenckim. Koncert jest otwarty dla wszystkich - mówił Spychalski.

CZYTAJ WIĘCEJ: 4 tys. zł zadośćuczynienia za zatrzymanie podczas Marszu Niepodległości. "Działania policji naganne"

Na pytanie, czy prezydent rozważał wzięcie udziału - tak jak w ubiegłym roku - w Marszu Niepodległości, który przejdzie ulicami Warszawy, Spychalski odpowiedział: "w zeszłym roku marsz był wyjątkowy, był w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd decyzja prezydenta, żeby w nim uczestniczyć".

- Z szacunkiem odnosimy się do każdej aktywności, która powoduje, że określone środowiska celebrują odzyskanie niepodległości - mówił rzecznik prezydenta.

"Nie było żadnego problemu"

Pytany, czy może prezydent przestraszył się tego, co może dziać się na marszu organizowanym przez środowiska narodowe w Warszawie, Spychalski odpowiedział: "w zeszłym roku nie było żadnego problemu". - To wielkie wydarzenie, które się wpisało w coroczne obchody święta niepodległości. W zeszłym roku brałem udział i było fantastycznie - dodał.

CZYTAJ WIĘCEJ: Organizatorzy Marszu Niepodległości będą weryfikować hasła umieszczone na transparentach

Pytany, czy nie wystraszyły do niektóre transparenty, rzecznik prezydenta powiedział: "ten marsz, w którym my braliśmy udział, który miał charakter państwowy, był czymś innym niż ten marsz, który szedł kawałek dalej". - W sytuacji, w której mamy setki tysięcy ludzi, mogą pojawić się takie rzeczy. Kwestią jest to, żeby odpowiednie organa państwa wychwytywały takie rzeczy - dodał.

"Prezydent odbiera przysięgę od sędziów TK"

Zapytany o opinię prezydenta dotyczącą kandydatur Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, zgłoszonych przez PiS na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Spychalski odpowiedział: "to Sejm wybiera sędziów TK". - Prezydent zgodnie z Konstytucją jedyne co robi, to odbiera od sędziów przysięgę - mówił rzecznik.

- Praktyka i przede wszystkim Konstytucja mówią wyraźnie: Sejm dokonał wyboru, prezydent odbiera od sędziów - legalnie i poprawnie wybranych - przysięgę - tłumaczył Spychalski.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Nigdy nie było powołania osób o tak skrajnych poglądach". Prof. Safjan o kandydaturach PiS do TK

Jak przypomniał, "była sytuacja taka, że Sejm wycofał, anulował uchwały o wyborze sędziów, więc prezydent nie mógł odebrać przysięgi od takich sędziów". - Panu prezydentowi zależy przede wszystkim na tym, żeby sędziowie TK swoim autorytetem budowali autorytet TK - dodał.

Zapytany czy kandydaci PiS budują ten autorytet, odpowiedział: "to pytanie do większości parlamentarnej".

Dotychczasowe odcinki programu można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Nowy cesarz Japonii pokazał swoją twarz poddanym. Setki tysięcy przyszły zrobić unikatowe selfie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/prz/ PAP