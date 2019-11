"Upolitycznienie Trybunału". Kierwiński o kandydatach PiS do TK

- Mamy postępujący proces upolityczniania Trybunału Konstytucyjnego. Mają do niego trafić osoby skompromitowane, które nie dostały się do Sejmu - podkreślił poseł PO Marcin Kierwiński odnosząc się do informacji o zgłoszonych przez PiS kandydatach do TK.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że w piątek klub PiS zgłosił kandydatury na sędziów TK: Stanisława Piotrowicza, Krystyny Pawłowicz i Elżbiety Chojny-Duch.



3 grudnia 2019 r. kończą się kadencje trzech sędziów TK: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara.



Kierwiński ocenił w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że "mamy postępujący proces upolityczniania Trybunału Konstytucyjnego". - Wszystkie skompromitowane osoby, które nie dostały się do Sejmu, dziś mają trafić do Trybunału Konstytucyjnego - zauważył polityk.

"Osoby bez jakiegokolwiek autorytetu"



Jak podkreślił, "Piotrowicz to twarz dewastowania polskich sądów, ale też osoba, która w sposób niejednoznaczny zachowywała się, jeżeli chodzi o obronę pewnego księdza pedofila".



Mówiąc o kandydaturze Chojny-Duch, poseł PO przypomniał, że zeznawała ona przed komisją śledczą ds. VAT. - To rozumiem osoba, która pomagała PiS-owi dowodzić nadzwyczaj nieprawdziwych teorii dotyczących kwestii VAT - zaznaczył.

ZOBACZ: PE: praworządność w Polsce nadal zagrożona. PiS: sytuacja ma się dobrze



- A pani Pawłowicz, to najbardziej skompromitowana posłanka zeszłej kadencji Sejmu, jeżeli chodzi o sposób prezentowania swoich poglądów - stwierdził Kierwiński.



- I wszystkie te osoby, bez jakiegokolwiek autorytetu, bez jakiegokolwiek przygotowania, dziś mają zasiadać w sądzie konstytucyjnym - kpina. To oznacza, że to oznacza tak naprawdę, że PiS zdecydowało, że w tej kadencji zamknie Trybunał Konstytucyjny - powiedział poseł Kierwiński.

Troje kandydatów



Stanisław Piotrowicz to prokurator, senator VI i VII kadencji oraz poseł PiS VII i VIII kadencji, który w minionej kadencji był szefem sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Piotrowicz kandydował w ostatnich wyborach parlamentarnych, jednak nie uzyskał mandatu posła.



Krystyna Pawłowicz w latach 2007-2011 była sędzią Trybunału Stanu. W Sejmie VII i VIII kadencji zasiadała w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej Pawłowicz informowała o wycofaniu się z życia politycznego i nie kandydowała w minionych wyborach parlamentarnych.



Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 (z rekomendacji PSL) pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2016 była członkinią Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2002-2007 wchodziła w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

dk/ PAP