PiS zgłosiło kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego. Jest zaskoczenie

- PiS zgłosiło kandydatury Roberta Jastrzębskiego, Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza na sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poinformował w piątek dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka. To jedyne zgłoszone kandydatury na sędziów TK. Wcześniej informowano, że obok Pawłowicz i Piotrowicza kandydatką do TK będzie Elżbieta Chojna-Duch.

3 grudnia kończy się kadencja trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w czasach rządów PO-PSL: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie kandydatów do TK składa się marszałkowi w terminie 30 dni przed upływem kadencji. Jeszcze przed końcem VIII kadencji Sejmu klub PiS zgłosił jako kandydatów na sędziów Stanisława Piotrowicza, Krystynę Pawłowicz i Elżbietę Chojną-Duch.

Centrum Informacyjne Sejmu przekazało wówczas, że procedura dotycząca wyboru kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego będzie musiała zostać powtórzona w nowej kadencji Sejmu. Wynika to m.in. z zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych.

W piątek poinformowano jednak, że zamiast Elżbiety Chojny-Duch, PiS zgłosiło Roberta Jastrzębskiego - doktora habilitowanego nauk prawnych, nauczyciela akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Według Onetu Chojna-Duch o braku nominacji dowiedziała się z mediów. - Były wcześniej rozmowy, że rozważają taką możliwość. Ale odpowiedź mieli mi dać w poniedziałek. Czemu zmienili zdanie na temat mojej kandydatury? Nie mam pojęcia. Nie tłumaczyli tego - powiedziała była wiceminister finansów w rządzie Donalda Tuska.

Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 (z rekomendacji PSL) pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2016 była członkinią Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2002-2007 wchodziła w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

