Nieoficjalnie: przy ciele 21-latka z Konina znaleziono pochodną metamfetaminy

Substancja znaleziona przy ciele 21-latka, który w czwartek w Koninie (Wielkopolskie) zmarł postrzelony przez policjanta to pochodna metamfetaminy – dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa. Jak podaje lokalny portal, w miejscu zastrzelenia 21-latka trwa wizja lokalna i prowadzone są dalsze czynności śledcze.

W Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Wyszyńskiego w Koninie w poniedziałek zorganizowano nadzwyczajne posiedzenie zespołu kryzysowego. Uczestniczyli w nim m.in. wiceprezydent miasta Witold Nowak, komendanci konińskiej policji i straży miejskiej oraz naczelnik miejskiego wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

- Prezydent chce uzyskać informacje odnośnie działań podejmowanych przez policję, ocenić aktualną sytuację - poinformowała rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Koninie Aneta Wanjas.

Sztab zespołu kryzysowego zwołano po niedzielnych zamieszkach, do których doszło przed Komendą Miejską Policji w Koninie. Zgromadzeni przez kilkadziesiąt minut wznosili wówczas wulgarne okrzyki, rzucali w policjantów butelkami i kamieniami. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, była też oddana salwa ostrzegawcza z broni gładkolufowej.

Wizja lokalna

PAP/Tomasz Wojtasik 21-latek zastrzelony w Koninie

Jak podaje lokalny portal z Konina w miejscu zastrzelenia 21-latka, przy ul. Wyszyńskiego, trwa wizja lokalna oraz prowadzone są czynności śledcze. Na miejscu jest też najprawdopodobniej prokurator.

W piątek odbyła się sekcja zwłok 21-latka. Jak dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do śledztwa, na ciele mężczyzny na wysokości serca stwierdzona została rana postrzałowa. Śledczy dysponują analizą substancji znalezionej w czwartek przy ciele 21-latka; jak ustalono jest to pochodna metamfetaminy.

Trzech policjantów jest rannych

Trzech dorosłych i czterech nieletnich zatrzymano w niedzielę po zajściach przed komendą policji w Koninie. Dorośli byli pijani, gdy wytrzeźwieją usłyszą zarzuty. Nieletni zostali zwolnieni do domów.

Według oficera prasowego konińskiej policji Marcina Jankowskiego, zatrzymani mogą usłyszeć zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej policjantów albo czynnej napaści na funkcjonariuszy. - Ostateczne decyzje w tym zakresie jeszcze nie zapadły – wyjaśnił.

- Trzech policjantów jest rannych - jeden został uderzony kastetem – powiedział Jankowski. Poinformował, że obrażenia, jakie odnieśli policjanci, nie zagrażają ich życiu.

W niedzielę wieczorem o spokój w mieście i porządek zaapelował prezydent Konina Piotr Korytkowski.

"Proszę i apeluję o to, aby zachowywać się bezpiecznie. Apeluję szczególnie do rodziców małoletnich, którzy biorą udział w demonstracjach przed komendą. Proszę o zachowanie spokoju, aby w naszym mieście było bezpiecznie.

Prezydent Korytkowski zaapelował również o umożliwienie służbom wyjaśnienia "tej tragicznej w skutkach interwencji" i zwołał nadzwyczajne posiedzenie sztabu kryzysowego.

Policja utrzymuje, że funkcjonariusz był zmuszony do użycia broni

14 listopada przed południem na jednym z konińskich osiedli patrol policji próbował wylegitymować 21-latka i dwóch 15-latków; najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni. 21-latek zmarł pomimo udzielonej pomocy medycznej. Policja utrzymuje, że funkcjonariusz był zmuszony do użycia broni.

Przy ciele mężczyzny znaleziono nożyczki i woreczek foliowy z białym proszkiem. Nie wiadomo, czy 21-latek zaatakował goniącego go policjanta nożyczkami, bądź groził mu nimi. Na razie nie wiadomo też, jaką substancję miał przy sobie mężczyzna.

W związku z tym zdarzeniem wszczęte zostało śledztwo.

Znajomi 21-letniego Adama C. postanowili uczcić pamięć zamordowanego. W piątek na miejsce tragedii przy ul. Wyszyńskiego przybyło ponad 100 osób. "Dożywocie dla policjanta" - skandowano wówczas. Kulminacja emocji nastąpiła w niedzielę przed siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Koninie

