Renata Beger wraca. Założyła związek zawodowy

Zasłynęła deklaracją, że "kocha seks jak koń owies", pracowała w rywinowskiej komisji śledczej i ujawniła nagrania mające świadczyć o korupcji politycznej PiS. Teraz Renata Beger zakłada rolniczy związek zawodowy "Wyzwolenie". - Chcę się zaangażować wyłącznie w działalność związkową. A co przyszłość przyniesie? Nigdy się nie mówi "nigdy" - odpowiedziała pytana, czy zamierza wrócić do polityki.

Według "Rzeczpospolitej" Polski Związek Zawodowy Rolnictwa "Wyzwolenie" powstał we wrześniu z inicjatywy 42 rolników z kilku województw, a 25 października do rejestru wpisał go sąd. Na czele komitetu założycielskiego stanęła była posłanka Samoobrony Renata Beger.

Celami związku są m.in. "ochrona własności, praw i interesów ekonomicznych i socjalnych swoich członków", "wsparcie zmian w otoczeniu rolnictwa zgodnie z zasadami wolności gospodarczej i konkurencji, "harmonijny rozwój obszarów rolniczych z uwzględnieniem ich funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych i ekonomicznych" oraz "promowanie etyki zawodowej producentów żywności oraz solidarność między rolnikami".

Z informacji dziennika wynika, że założyciele pracują już nad logo i przystępują do budowy struktur. Jego powstanie ma być skutkiem rozłamu w innej organizacji: Związku Zawodowym Rolników Rzeczpospolitej "Solidarni". - Nie wszystkim odpowiadał styl przewodniczącego Marcina Bustowskiego - powiedział jeden z działaczy.

Renata Beger przekonuje, że chce się angażować wyłącznie w działalność związkową. - A co przyszłość przyniesie? Nigdy się nie mówi "nigdy" - powiedziała pytana, czy planuje powrót do polityki.

Związana z Partią Chłopską

Była posłanka Samoobrony pożegnała się z Sejmem w 2007 roku. W czerwcu 2013 została przewodniczącą Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich "Regiony", pełniła tę funkcję do sierpnia 2014 r.

W marcu 2015 roku została wiceprzewodniczącą kierowanego przez Sławomira Izdebskiego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych, którą była przez trzy lata. W 2018 roku związała się z Partią Chłopską założoną przez Krzysztofa Filipka, innego z byłych posłów Samoobrony.

zdr/luq/ rp.pl, polsatnews.pl