Suski, Kowalczyk, Grabiec - znamy przewodniczących sejmowych komisji

W środę w głosowaniu wybrane zostały składy osobowe sejmowych komisji. W IX kadencji Sejmu pracować będzie 29 komisji stałych.

Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa - Marek Suski

Marek Suski został jednogłośnie wybrany w czwartek na szefa sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa. Otrzymał 30 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Komisja wybrała też bez głosów sprzeciwu wiceprzewodniczących. Z ramienia klubu PiS zostali nimi Ewa Malik i Maciej Małecki. W prezydium komisji zasiądą także Mieczysław Kasprzak z klubu PSL-Kukiz’15, Tomasz Nowak z klubu KO i Robert Winnicki z Konfederacji.

W komisji tej - w rozpoczynającej się kadencji Sejmu - zasiada 32 posłów: 18 z PiS, trzech z klubu PSL-Kukiz’15, siedmioro z klubu KO, troje z Lewicy i jeden z Konfederacji.

Komisja Finansów Publicznych - Henryk Kowalczyk

Szefem sejmowej Komisji Finansów Publicznych został wybrany jednogłośnie Henryk Kowalczyk (PiS), który w ustępującym rządzie pełnił funkcję ministra środowiska. Był posłem V, VI, VII i VIII kadencji. Jego zastępcami zostali jednogłośnie wybrani: Krystyna Skowrońska (KO), Izabela Leszczyna (KO), Gabriela Masłowska (PiS), Tadeusz Cymański (PiS) oraz Andrzej Kosztowniak (PiS).

- Postaram się swoje doświadczenie w pracy tej komisji z kilku kadencji, wykorzystać do sprawnego przeprowadzania obrad - powiedział po wyborze na przewodniczącego Kowalczyk. Zaznaczył, że komisja finansów jest "najbardziej zapracowaną komisją".

- Chcielibyśmy, aby ta praca była pracą bardzo merytoryczną, i aby to, co będziemy opracowywali tutaj, na tej sali, czy w innych miejscach, było z pożytkiem przede wszystkim dla Polski, dla jej finansów - zaznaczył.

Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży - Mirosława Stachowiak Różecka

Kandydaturę Stachowiak-Różeckiej na przewodniczącą komisji edukacji w głosowaniu poparło 34 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Zastępcami przewodniczącej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży zostali: Zbigniew Dolata (PiS), Kazimierz Moskal (PiS), Krystyna Szumilas (KO), Dariusz Klimczak (PSL-Kukiz'15), Bogusław Wontor (Lewica) i Artur Dziambor (Konfederacja).

Sejm zdecydował, że w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży pracować będzie 38 posłów: 20 przedstawicieli PiS; 11 przedstawicieli KO; 4 przedstawicieli Lewicy; 2 przedstawicieli KP-PSL-Kukiz'15, 1 przedstawiciel Konfederacji.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka - Marek Ast

Marek Ast (PiS) został jednogłośnie wybrany przewodniczącym komisji sprawiedliwości. Głosowało za nim 26 członków komisji.

Na stanowiska wiceprzewodniczących komisja wybrała: Annę Milczanowską i Tomasza Rzymkowskiego (oboje PiS), Kamilę Gasiuk-Pihowicz (KO) i Krzysztofa Paszyka (KP-PSL-Kukiz'15). Wybór wiceprzewodniczących dokonany został łącznie - przy jednym głosie wstrzymującym.

- Dla mnie jest zaszczytem, że będę mógł kierować pracami tej komisji. Jako przewodniczący przede wszystkim będę odpowiadał za sprawny przebieg posiedzeń komisji, ale też będę się starał prowadzić je tak, aby wszyscy członkowie komisji mieli możliwość wyartykułowania swoich poglądów i swojego zdania. Oczywiście - w miarę możliwości, żeby to nie kłóciło się z zapewnieniem sprawnego przebiegu obrad" - powiedział Ast po zakończeniu posiedzenia.

Odnosząc się do faktu, iż jego wybór został dokonany jednogłośnie, Ast ocenił, iż to jest rezultat słów prezydenta Andrzeja Dudy, który w przemówieniu w pierwszym dniu inauguracyjnego posiedzenia Sejmu nowej kadencji apelował o współpracę. - Przynajmniej na początku ten apel jest realizowany - powiedział.

Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - Jan Grabiec

Rzecznik PO Jan Grabiec został przewodniczącym komisji cyfryzacji - otrzymał 16 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Wiceprzewodniczącymi komisji zostali wybrani - również jednogłośnie - posłowie PiS Witold Czarnecki oraz Jarosław Gonciarz.

Jak powiedział zaraz po wyborze nowy przewodniczący, plany pracy komisji na nową kadencję chce on najpierw przedyskutować na posiedzeniu merytorycznym. - Chciałbym, żeby to były plany wspólne całej komisji - zaznaczył. Według Grabca, posiedzenie to mogłoby się odbyć w przyszłym tygodniu, zależnie od kalendarza prac rządu.

W skład komisji w rozpoczynającej się kadencji Sejmu wchodzi 17 posłów: ośmioro z PiS (w tym jedyna kobieta w komisji - Barbara Dziuk), jeden z klubu PSL-Kukiz’15, pięciu z klubu KO i trzech z Lewicy.

Komisja Obrony Narodowej - Michał Jach

Na pierwszym posiedzeniu komisji obrony posłowie zdecydowali, że przewodniczącym komisji zostanie Michał Jach z PiS, który pełnił tę funkcję w minionej kadencji.

Komisja zdecydowała też, że wybierze na stanowiska wiceprzewodniczących sześciu swoich członków. Na tę funkcję wybranych zostało troje posłów PiS. Są to: Waldemar Andzel, który był wiceszefem komisji w Sejmie VIII kadencji oraz Agata Wojtyszek i Bartosz Kownacki.

Pozostałe kluby otrzymały po jednym stanowisku wiceprzewodniczącego. Zostali nimi: Czesław Mroczek z KO (także był wiceprzewodniczącym komisji obrony w poprzedniej kadencji), Andrzej Rozenek z Lewicy oraz Paweł Szramka z klubu PSL-Kukiz15.

Swoją kandydaturę na wiceprzewodniczącego zgłosił poseł Grzegorz Braun z Konfederacji. Nie uzyskał on jednak poparcia większości członków komisji.

Komisja Spraw Zagranicznych - Zbigniew Rau

Za kandydaturą Zbigniewa Rau na przewodniczącego komisji spraw zagranicznych głosowało 20 posłów, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Poseł PiS w głosowaniu nie miał kontrkandydata.

Koalicja Obywatelska na wiceprzewodniczących zgłosiła Pawła Kowala i Pawła Zalewskiego, a PiS - Przemysława Czarneckiego i Arkadiusza Mularczyka. W głosowaniu na wiceprzewodniczących wszyscy otrzymali 20 głosów za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw ich kandydaturom.

Rau był w senatorem VI kadencji (2005-2007), a w latach 2015-2019 wojewodą łódzkim. Jest profesorem nauk prawnych. W wyborach do Sejmu startując z łódzkich list Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 6833 głosów, zdobywając mandat.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Robert Telus

Nowy szef komisji rolnictwa otrzymał 29 głosów. Podobnie, jak w poprzednich przypadkach, ponownie nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymał się od głosu.

Posłowie wybrali ponadto czterech wiceprzewodniczących: Dorotę Niedzielę (KO), Jarosława Sachajkę (PSL-Kukiz15), Ryszarda Bartosika (PiS) i Kazimierza Gwiazdowskiego (PiS).

Komisja Łączności z Polakami za Granicą - Robert Tyszkiewicz

Za kandydaturą Roberta Tyszkiewicza (PO) głosowało 25 posłów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się. Na prośbę KO wybór pozostałych czterech osób do prezydium komisji przełożono na następne posiedzenie.

56-letni Tyszkiewicz jest sekretarzem generalnym PO, w poprzedniej kadencji Sejmu był wiceprzewodniczącym komisji spraw zagranicznych, należał też do komisji mniejszości narodowych i etnicznych.

Komisja Łączności z Polakami za Granicą zajmuje się sprawami więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia polskiego, które stale lub czasowo mieszkają za granicą.

Komisja Kultury i Środków Przekazu - Piotr Babinetz

Za wyborem Piotra Babinetza (PiS) na przewodniczącego komisji kultury głosowało 23 posłów, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Na wiceprzewodniczących wybrano: Bożenę Żelazowską (PSL-Kukiz'15), Iwonę Śledzińską-Katarasińską (KO), Joannę Lichocką (PiS), Joannę Scheuring-Wielgus (Lewica) oraz Marka Suskiego (PiS).

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - Magdalena Biejat

Kandydaturę Magdaleny Biejat (Lewica Razem) na przewodniczącą komisji rodziny w głosowaniu poparło 25 posłów, przeciw było trzech, czterech wstrzymało się od głosu.

Zastępcami przewodniczącej zostali: Urszula Rusecka (PiS), Teresa Wargocka (PiS), Agnieszka Ścigaj (KP PSL-Kukiz'15) i Marzena Okła-Drewnowicz (KO).

bas/ PAP