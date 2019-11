Miał wysadzić blok. Mieszkaniec Płocka trafił do aresztu

Sąd aresztował na trzy miesiące 47-letniego mieszkańca Płocka (woj. mazowieckie) podejrzanego o przygotowania do wysadzenia bloku, w którym mieszkał. Podczas przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do tego zamiaru. Przyznał się natomiast do gromadzenia materiałów wybuchowych.