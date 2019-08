Miał zabić żonę i wysadzić kamienicę, by zatrzeć ślady. Akt oskarżenia przeciw Tomaszowi J.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu zakończyła śledztwo ws. wybuchu gazu w kamienicy na Dębcu i skierowała do sądu akt oskarżenia. Śledczy zarzucili Tomaszowi J. m.in. zabójstwo żony i zbeszczeszczenie jej zwłok oraz zabójstwo czterech osób i usiłowanie zabójstwa 34 kolejnych.

O skierowaniu do poznańskiego sądu aktu oskarżenia w tej sprawie poinformował prok. Michał Smętkowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Jak tłumaczył prokurator, Tomasz J. został oskarżony o "spowodowanie w dniu 4 marca 2018 roku wybuchu gazu w budynku mieszkalnym położonym przy ul. 28 czerwca 1956r. w Poznaniu. W wyniku eksplozji doszło do częściowego zawalenia się budynku. W jego gruzach śmierć poniosły 4 osoby, a 9 zostało rannych".

Tomasz J. usłyszał cztery zarzuty

- Wybuch miał na celu zatarcie śladów po dokonanym wcześniej przez oskarżonego w tym budynku zabójstwie swojej żony. W toku postępowania zabezpieczono dużą ilość śladów kryminalistycznych, które zostały następnie poddane badaniom - podkreślił Smętkowski.

- Zasięgnięto także opinii szeregu biegłych. Jak ustalono, bezpośrednią przyczyną eksplozji było celowe odkręcenie przez Tomasza J. rury doprowadzającej gaz do kuchenki znajdującej się w mieszkaniu Beaty J. Spowodowało to uwolnienie się znacznej ilości gazu i w efekcie doprowadziło do jego wybuchu. W wyniku eksplozji poważnych obrażeń ciała doznał także oskarżony - dodał.

Poinformował, że Tomaszowi J. zostały przedstawione łącznie 4 zarzuty: zabójstwa żony Beaty J. poprzez zadanie jej kilkunastu ciosów ostrym narzędziem m.in. w klatkę piersiową, znieważenie zwłok Beaty J. poprzez ich okaleczenie, a także zabójstwa czterech osób i usiłowania zabójstwa 34 kolejnych osób poprzez spowodowanie wybuchu gazu.

Grozi mu dożywocie

Tomasz J. został oskarżony także o spowodowanie w dniu 1 stycznia 2018 roku wypadku drogowego, w wyniku którego ciężkich obrażeń ciała doznał jego syn Kacper.

Tomasz J. odmówił ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów. Odmówił również składania wyjaśnień. Oskarżony od marca 2018 roku przebywa w Areszcie Tymczasowym. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Po wybuchu w kamienicy, 43-letni Tomasz J. został przywieziony do szpitala. W ciężkim stanie trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Miał poparzenia II i III stopnia na 50 proc. powierzchni skóry: głowy, pleców i rąk.

Poparzone miał również drogi oddechowe, a ponadto stłuczone płuco i złamane żebro. Ze względu na obrażenia został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Lekarze wybudzili go w połowie marca.

Beata J. chciała zerwać kontakt z mężem

W toku śledztwa, Tomasz J. został poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Po jej przeprowadzeniu, biegli orzekli, iż w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów był całkowicie poczytalny. Nie był wcześniej karany sądownie.

Już kilka dni po katastrofie kamienicy na Dębcu media podawały, że do wybuchu w kamienicy doszło krótko po tym, jak żona Tomasz J. oświadczyła mężowi, że od niego odchodzi. Beata J. miała zacząć oskarżać męża i mówić, że z zemsty próbował zabić ich syna. Po tym zdarzeniu kobieta miała zerwać kontakt z mężem.

Po jakimś czasie Beata J. zaczęła spotykać się z innym mężczyzną - to właśnie zazdrość o żonę miała być powodem morderstwa. Media wskazywały również, że Tomasz J. przyjechał niespodziewanie do Poznania już w sobotę - w niedzielę rano kobieta planowała wyjechać za granicę. Wtedy doszło do katastrofy kamienicy.

Proces Tomasza J. rozpocznie się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu najprawdopodobniej jesienią.

wka/ PAP