Trwa najdłuższy lot w historii. Boeing 787-9 Dreamliner leci z Londynu do Sydney

Linie Qantas informują, że ma to być najdłuższy lot w historii.

Na pokładzie samolotu znajduje się 52 pasażerów.

Historyczny lot do Australii

Boeing 787-9 Dreamliner wystartował z lotniska Heathrow w Londynie o godzinie 6:09 czasu miejscowego. Na lotnisko Kingsford Smith Airport w Sydney ma dotrzeć, według serwisu Flightradar24, o godzinie 12:05 czasu lokalnego.

CZYTAJ WIĘCEJ: Airbus zaprezentował niewidzialny samolot o futurystycznym kształcie

Przed odlotem załoga Dreamlinera napisała w mediach społecznościowych, że to "historyczny lot".

A msg from the flight deck of #QF7879: From the crew onboard, we're honoured to be operating this historic service. #QFnonstop pic.twitter.com/sK9fWChR03