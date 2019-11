Okrutne testy na zwierzętach. Jest decyzja po śledztwie w niemieckim laboratorium

Zgodnie z umową The Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) ma zakończyć testy na psach, kotach i małpach najpóźniej do lutego 2020 r. To efekt dochodzenia przeprowadzonego przez organizacje Cruelty Free International i SOKO Tierschutz, które ujawniły szokujący poziom cierpienia zwierząt, niewłaściwą opiekę oraz naruszenie europejskich i niemieckich przepisów dotyczących testów na zwierzętach.

⚠️ BREAKING: LPT Mienenbuettel to close its doors in February 2020. We call for LPT to lose their license and a rehoming strategy put in place for the thousands of animals held by LPT https://t.co/OMGuOmoZ0A pic.twitter.com/Zclm1QcS8L