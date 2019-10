Powiesił psa, przyznał się, a teraz chce iść do więzienia

W momencie zatrzymania podejrzany był pijany. Przyznał się do winy i wystąpił z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze. Zaproponował dla siebie rok pozbawienia wolności i 10 letni zakaz posiadania zwierząt.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Karnego, za zarzucany mężczyźnie czyn grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. O jego losie zadecyduje sąd, który może wydać wyrok inny, niż wnioskowany przez podejrzanego.

To nie pierwsze ujawnione znęcanie się nad psem z ostatnich tygodni. 33-latek z wielkopolskiej gminy Jaraczewo znęcał się nad kundelkiem, uwiązując go i kręcąc nim wokół w powietrzu. Powstrzymali go przypadkowi kierowcy i uniemożliwili ucieczkę aż do przyjazdu policji.

Natomiast pod koniec września łódzcy policjanci śmiertelnie potrącili radiowozem psa i odjechali, gubiąc swoją tablicę rejestracyjną. "Zdechł na moich rękach krztusząc się krwią" - napisał na Facebooku Tomasz Matliński, który opublikował zdjęcia rannego zwierzęcia.