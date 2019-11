Spotkanie prezydenta, premiera i prezesa PiS w Belwederze

Szczerski poinformował, że po zakończeniu spotkania Kancelaria Prezydenta opublikuje oficjalny komunikat, w którym poinformuje o efektach spotkania. Jak dodał, jednym z nich będzie zapewne ustalenie harmonogramu tworzenia nowego rządu, czyli m.in. daty desygnowania premiera oraz powołania Rady Ministrów.



- Głównym tematem rozmowy będą kwestie dotyczące podziału obowiązków w ramach nowej struktury rządu. Nie chodzi bowiem tylko o kwestie personalne. Planowane są także zmiany w podziale resortów w Radzie Ministrów, powstaną nowe ministerstwa. Prezydent chce z premierem i z liderem większości parlamentarnej przedyskutować kwestie strukturalne, podziału kompetencji pomiędzy nowych ministrów, a także kwestię stanowisk nieobsadzonych, w tym ministra sportu i wiceministrów - powiedział szef gabinetu prezydenta RP.

Omówienie planów rządu na pierwsze miesiące



Szczerski przypomniał, że prezydent wypowiadał się już publicznie na temat zaproponowanego przez Morawieckiego kształtu nowego rządu i ocenił go pozytywnie. Dodał, że tematem rozmowy będą też plany rządu na pierwsze miesiące pracy.



Szef gabinetu prezydenta RP zaznaczył, że konsultacje z prezydentem w sprawie nowego rządu toczyły się już wcześniej. - Teraz te rozmowy są już na tyle zaawansowane, że to powinno być już spotkanie konkluzywne, zamykające proces formowania rządu - powiedział Szczerski.



Morawiecki w piątek przedstawił skład swojego nowego gabinetu. Rząd będzie liczył 20 resortów. Powstaną nowe ministerstwa, w tym resort nadzoru właścicielskiego, resort zarządzania funduszami i resort klimatu. Zlikwidowane zostanie natomiast Ministerstwo Energii. Jedynym resortem, które obsady nie przedstawił premier było Ministerstwo Sportu.

Nieoficjalnie: powołanie rządu w piątek



We wtorek premier złożył na ręce prezydenta Andrzeja Dudy dymisję swojego rządu. Do czasu powołania nowego gabinetu prezydent powierzył dotychczasowemu pełnienie obowiązków.



Zgodnie z konstytucją, po przyjęciu dymisji dotychczasowego rządu, jest 14 dni na powołanie desygnację nowego premiera i powołanie nowego rządu. Najpóźniej 14 dni po powołaniu Rady Ministrów nowy premier przedstawia program działania rządu (wygłasza expose) i składa wniosek o wotum zaufania dla rządu, którego udziela Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.



Według nieoficjalnych informacji w czwartek nastąpi desygnowanie Mateusza Morawieckiego na funkcję premiera, w piątek powołanie rządu, a expose zaplanowane jest na wtorek 19 listopada.

WIDEO - "Hańbi pani mandat poselski i majestat polskiego Sejmu". Bosak do Scheuring-Wielgus Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP