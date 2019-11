Wzrost akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe. Rząd przyjął projekt

Rząd zaakceptował projekt, który przewiduje 10-proc. wzrost akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe - poinformowała kancelaria premiera. Za sprawą podwyżki budżet państwa ma zyskać w 2020 r. ok. 1,7 mld zł. To pierwsza rządowa ustawa, która wpłynęła do Sejmu nowej kadencji.