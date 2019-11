Skurkiewicz: KO skorumpowała Kwiatkowskiego, by w Senacie zagłosował za Grodzkim

Tomasz Grodzki (KO), nowo wybrany marszałek Senatu, w pierwszą podróż zagraniczną chce udać się do Stanów Zjednoczonych. Planuje podziękować tamtejszym senatorom, którzy niemal cztery lata temu napisali list do ówczesnego rządu Beaty Szydło.

Wezwali w nim, by polskie władze "potwierdziły wierność zasadom OBWE i Unii Europejskiej, w tym poszanowania demokracji". Miało to związek z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego.

"To mocno zastanawiające" vs. "można się dziwić na flagi USA w Senacie"

- Dziwię się temu kierunkowi amerykańskiemu. Pan Grodzki pierwszą wizytę powinien złożyć w Brukseli, spotkać się z Donaldem Tuskiem i porozmawiać z nim o przyszłości Platformy Obywatelskiej w Polsce - powiedział Wojciech Skurkiewicz.

Jego zdaniem "to mocno zastanawiające, czemu miałaby służyć taka wizyta".

Według senatora KO Adama Szejnfelda, gdyby w polskim Senacie "pojawiły się flagi USA, to można by było się dziwić".

- Nie rozumiem mówienia o "hucpie" czy pogardliwego określania flag UE, której Polska jest członkiem - mówił, nawiązując do przywrócenia przez Grodzkiego flag z unijnym symbolem na korytarze w budynku izby wyższej parlamentu.

Szejnfeld: jeżeli Banaś nie zrezygnuje, jego sprawą zajmie się opozycja w Senacie

Szejnfeld zapewnił, że "Koalicja Obywatelska chce nowego otwarcia, współpracy i poziomu kultury politycznej w Senacie". Bogdan Rymanowski zapytał go, czy jedna z komisji senackich wezwie na przesłuchanie Mariana Banasia, szefa Najwyższej Izby Kontroli.

- (Nie, jeżeli) PiS wycofa się z popierania prezesa Banasia, a on zrezygnowałby ze swojej funkcji. Chyba, że to się nie stanie, to demokratyczna opozycja w Senacie będzie musiała zająć się tą wstydliwą sprawą dla Polski - zapowiedział.

Skurkiewicz stwierdził, że "przesłuchanie nie mieści się w regulaminie Senatu". - Prezes NIK odpowiada przed marszałkiem Sejmu i jest podległy Sejmowi, nie Senatowi. To jest rzecz, która ma wydźwięk medialny; wrzucenie kamyczka do kociołka - mówił.

"KO skorumpowała Krzysztofa Kwiatkowskiego"

Polityk PiS dodał, że Koalicja Obywatelska "firmowała prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, który miał zarzuty prokuratorskie".

- (Później) skorumpowaliście tego polityka, przyznając mu przewodniczenie komisji ustawodawczej, jednej z najważniejszych w Senacie. Otrzymał już rekomendację. Gdyby nie głos Kwiatkowskiego, prof. Grodzki nie zostałby marszałkiem Senatu - uznał Skurkiewicz.

Szejnfeld zaprzeczył tym słowom. - Senatorzy niezależni też reprezentują obywateli polskich. Nie było korupcji politycznej. Ustaliliśmy liczbę komisji, które przypadną PiS i opozycji, a także uszanowaliśmy wyniki senatorów niezależnych - powiedział.

