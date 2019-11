Sejm przerwał obrady. Zostaną wznowione we wtorek

Z informacji na stronie sejmowej wynika, że pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Sejmu IX kadencji ma kontynuowane we wtorek 19 listopada i środę 20 listopada.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że na przyszły wtorek zaplanowane jest expose premiera Mateusza Morawieckiego. W czwartek prezydent Andrzej Duda ma desygnować Morawieckiego na premiera, a w piątek powołać jego nowy rząd.

Wcześniej w środę Sejm zdecydował, że komisja ds. służb specjalnych będzie się składać z siedmiu posłów.

Za uchwałą w sprawie liczby członków speckomisji głosowało 342 posłów, 11 było przeciw. Przeciwni uchwale byli posłowie Konfederacji.

"Prosimy o dopuszczenie do komisji"

Przed głosowaniem dwukrotnie wystąpił poseł tego koła Grzegorz Braun. Zaznaczał, iż zdaje sobie sprawę jakie "zasady reglamentacji obowiązują w dostępie do niektórych komisji". Zaapelował jednak do większości sejmowej, by nie podejmowała decyzji w Sejmie "ponad głowami Konfederatów i ponad głowami miliona 250 tysięcy" ich wyborców. - Prosimy o dopuszczenie do komisji ds. specsłużb - dodał Braun.

Cztery miejsca w komisji mają przypaść klubowi Prawa i Sprawiedliwości, trzy - klubom opozycyjnym.

Według dotychczasowych informacji w obecnej kadencji – tak jak w poprzedniej - stanowisko przewodniczącego sejmowej speckomisji nie będzie rotacyjnie przechodzić między przedstawicielami rządzącej większości i opozycji. Zasada rotacji została zniesiona po wygranych przez PiS wyborach w 2015 r. i zmianie regulaminu Sejmu. Od tamtej pory komisja liczy siedem miejsc, a nie dziewięć, a stanowisko przewodniczącego jest stałe.

