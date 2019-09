Sprzedaż F-35 musi zostać zatwierdzona przez Kongres. Amerykanie mogą zarobić 6,5 mld dolarów

- Kongres USA ma teraz 15 dni, by zakwestionować ewentualną transakcję sprzedaży Polsce myśliwców F-35. Zdarza się to jednak niezmiernie rzadko. Za cały pakiet Stany Zjednoczone chciałyby otrzymać od strony polskiej 6,5 miliarda dolarów - poinformowała korespondentka Polsat News Magda Sakowska, która dodała, że jest to maksymalna wyjściowa cena.