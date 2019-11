"Szerzenie nienawiści w mediach. Oni są bogami ci pseudodziennikarze". Rydzyk o "atakach na księży"

- Widzimy cały czas coraz bardziej potęgujące się ataki na Kościół, na duchownych. Idzie potężny hejt na księży - powiedział ojciec Tadeusz Rydzyk odnosząc się m.in. do sprawy 13-latka z Bełchatowa, który wypluł hostię oraz protestów ws. abp. Sławoja Leszka Głódzia. Zdaniem redemptorysty nie ma na to zgody, bo to jest "wzbudzanie nienawiści i wykorzystywanie do rozszerzania nienawiści mediów".

- Ksiądz zwrócił uwagę, wezwał policję, bo to jest świętokradztwo - mówił Rydzyk odnosząc się do sprawy mszy w Bełchatowie, podczas której 13-letni chłopak miał wypluć przyjętą z rąk księdza hostię i włożyć ją do kieszeni. Duchowni w obawie, że dojdzie do profanacji, wezwali do kościoła policję - informuje "Super Express".

"Nie mówią, ile Kościół wycierpiał"

Redemptorysta odniósł się także do filmu "Tylko nie mów nikomu". Jego zdaniem produkcja braci Sekielskich "sugeruje, że wszyscy księża to pedofile, najgorsza kategoria ludzi w społeczeństwie, co jest nieprawdą". - Nie mówi (autor filmu - red.) o wielkich bohaterach, o wielkich świętych, o tym, ile Kościół wycierpiał i tak dalej. I co pisze ? "Ścigają dziecko wypluwające opłatek. Gdzie my... żyjemy?" - mówił Rydzyk.

- Ksiądz w Mosinie został pobity dlatego, że zwracał uwagę na niewłaściwe zachowanie ludzi, jakichś mężczyzn, którzy pili alkohol w kruchcie kościoła i załatwiali potrzeby fizjologiczne. No to ksiądz zwrócił im uwagę. (…) Tych rzeczy było więcej: ugodzenie nożem, ksiądz w szpitalu się znalazł, poważna sprawa była we Wrocławiu, już zapomnieliśmy, w Szczecinie, w innych miastach - w ten sposób redemptorysta odniósł się m.in. do sprawy uderzenia w twarz księdza, który miał zastać w kościelnej kruchcie trzech mężczyzn pijących alkoholi i palących papierosy.

"Niewybredny atak na księży"

- Obserwuję od jakiegoś czasu, to już od lat, ale teraz znowuż to powróciło - ten niewybredny atak na księży. Pamiętamy ten niewybredny atak na księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który powiedział prawdę. Wybitny teolog, filozof, wybitny profesor i doktor habilitowany na najlepszych uniwersytetach w świecie powiedział prawdę i jaki hejt, wyzwiska najgorsze, jakieś krzyki i awanturowanie się pod pałacem biskupim? - pytał.

- Na to nie można się zgodzić, bo to jest wzbudzanie nienawiści, to jest wykorzystywanie do rozszerzania nienawiści, mediów, mediów społecznościowych, internetu, mówienie na cały świat dlatego, bo oni są bogami ci pseudodziennikarze. Oni są bogami, bo wyjdzie gdzieś w jakimś TVN-ie, Polsacie, dawniej jeszcze w Superstacji, czy w gazetach - powiedział redemptorysta, który komentował doniesienia na temat księży w poniedziałek na antenie Radia Maryja.

msl/hlk/ Radio Maryja, "Super Express"