13-latek miał wypluć hostię. Interweniowała policja

13-letni chłopak miał wypluć przyjętą z rąk księdza hostię i włożyć ją do kieszeni. Duchowni w obawie, że dojdzie do profanacji, wezwali do kościoła policję - informuje "Super Express". - 13-latek tłumaczył, że bolał go ząb i dlatego wypluł Pana Jezusa i schował do kieszeni - powiedział gazecie jeden z księży.