Policja szuka sprawców wysadzenia bankomatu w Imielnie

Świętokrzyscy policjanci szukają sprawców wysadzenia bankomatu w Imielnie, w powiecie jędrzejowskim, do którego doszło we wtorek rano – poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie Michał Kowalczyk.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 6. - Według wstępnych ustaleń policji wynika, że prawdopodobnie sprawcy użyli materiału pirotechnicznego, aby dostać się do wnętrza urządzenia – przekazał Kowalczyk.

Jak dodał, na razie nie wiadomo, ile pieniędzy ukradli sprawcy. - W tej chwili na miejscu pracują policjanci wraz z technikiem, w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia – powiedział Kowalczyk.

WIDEO - "Nie ja zdradziłam i wykazałam się nielojalnością". Jaruzelska o starcie do Senatu nie z list SLD Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jm/ PAP