Zawisza miał wjechać autem w płot. "Wcześniej miał forda, cały był poobijany"

Były poseł Artur Zawisza jeździł samochodem, chociażby na zakupy lub z dziećmi do szkoły - powiedzieli jego sąsiedzi, dodając, że we wrześniu swoim mercedesem wjechał w ogrodzenie sąsiedniej posesji. Zawisza w 2016 roku stracił prawo jazdy, jednak 25 października, co najmniej dwa razy kierował autem; potrącił wówczas rowerzystkę, którą czeka poważna operacja kolana.