Leszek Miller na parkiecie z wnuczką. Próby "Tańca z Gwiazdami"

Leszek Miller w najbliższym odcinku "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" będzie partnerem swojej wnuczki Moniki w romantycznym walcu. Para zatańczy do jednego z najsłynniejszych utworów na świecie. - Uczyłem wnuczkę chodzić, pływać, uczyłem wielu innych rzeczy. Ale tak na dobrą sprawę, my nigdy nie tańczyliśmy - powiedział były premier reporterowi Polsat News.