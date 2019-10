Leszek Miller zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"

Były premier w nowej roli. Leszek Miller w najbliższym odcinku "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" będzie partnerem swojej wnuczki Moniki w romantycznym walcu. Para zatańczy do jednego z najsłynniejszych utworów na świecie. "Taniec z Gwiazdami" w piątek o godz. 20:05 w Telewizji Polsat.