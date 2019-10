Leszek Miller w "Tańcu z Gwiazdami". "Jest trema. Nigdy nie tańczyłem walca"

- Nigdy nie tańczyłem walca i mam nadzieję, że sobie poradzę. To jest dla mnie nowe wyzwanie - mówił w internetowym programie #RZECZoPolityce Leszek Miller. Były premier wystąpi w piątkowym "Tańcu z Gwiazdami" w duecie ze swoją wnuczką Moniką. "Premiera najnowszego odcinka w piątek o godz. 20:05 w Telewizji Polsat.

Monikę Miller i jej dziadka będzie można zobaczyć w romantycznym walcu kultowego utworu "Yesterday" grupy The Beatles. Nie jest tajemnicą, że dziadek jest dla wnuczki wielkim wsparciem.

Były premier przyznał w programie #RZECZoPolityce, że "jest trema". - Ja nigdy nie tańczyłem walca i mam nadzieję, że sobie poradzę. To jest dla mnie nowe wyzwanie. Wnuczce się nie odmawia. Proponowała, więc przyjąłem to wyzwanie - dodał.

Miller powiedział, że w czwartek odbyła się pierwsza próba w strojach. - Musiałem poznać choreografię - dodał.

"Duży wysiłek i ciężka praca"

Były premier został zapytany, czy piątkowy występ będzie dla niego "najważniejszym wydarzeniem od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej". - W sensie wydarzenia tanecznego, tak - mówił.

Europoseł podkreślił także, że "ładnie ogląda się" taneczne show, jednakże udział w programie "to bardzo duży wysiłek i ciężka praca".

Wnuczce się nie odmawia. Zatem w piątek w „Tańcu z gwiazdami” wystąpimy w walcu. Nigdy nie tańczyłem walca więc trema mnie zżera. Może jakieś porady od bardziej doświadczonych? pic.twitter.com/SM57qSNo02 — Leszek Miller (@LeszekMiller) October 23, 2019

Wcześniej Monika Miller w rozmowie z Polsat News zdradziła, jakie uwagi ma na temat jej występów dziadek. - Czasem mówi: podobał mi się ten taniec, ale tamten to mi się nie podobał, bo sztywno wyglądałaś - opowiedziała uczestniczka "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

Mama, tata, przyjaciele



Inną uczestniczkę, Magdę Beredę będzie można zobaczyć u boku jej mamy w gorącej sambie, Barbarę Kurdej-Szatan wraz z tatą w eterycznej rumbie. Ola Kot i Sandra Kubicka postawiły z kolei na sprawdzonych kumpli. Dziewczyny zaprezentują się wraz z nimi w swingu i tangu.



Nie oznacza to jednak, że tancerze mają wolne. W najbliższym odcinku każda z gwiazd wystąpi dwukrotnie. Raz ze swoim stałym partnerem, raz z ukochaną osobą.

