Johnson zaproponuje przedterminowe wybory. Podał datę

Zapowiedź taką Johnson złożył po spotkaniu z członkami swojego rządu, które poświęcone było ustaleniu dalszej strategii po tym, gdy Izba Gmin nie przyjęła proponowanej szybkiej ścieżki legislacyjnej dla projektu ustawy w sprawie brexitu.

W sobotę wieczorem Johnson został zmuszony do wysłania do Brukseli wniosku o odsunięcie brexitu do 31 stycznia 2020 r., gdyż zawarte przez niego porozumienie z UE nie uzyskało do tego czasu poparcia posłów. Podkreślił jednak, że ten wniosek jest decyzją parlamentu, a on sam uważa przesuwanie terminu za błąd. UE nie zdecydowała jeszcze, co zrobi dalej, choć większość państw sugeruje, że nie miałaby problemu z krótkim, "technicznym opóźnieniem" brexitu.

bas/ PAP