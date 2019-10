Brak zgody parlamentu na brexit. Johnson: nie będę negocjował opóźnienia terminu opuszczenia UE

Izba Gmin przyjęła w sobotnim głosowaniu poprawkę Letwina, która przewiduje wstrzymanie poparcia przez posłów porozumienia Zjednoczonego Królestwa z UE w sprawie brexitu do czasu przyjęcia stosownych ustaw i ich wejścia w życie. To oznacza, że premier Boris Johnson zapewne będzie musiał prosić o przesunięcie terminu brexitu do 31 stycznia 2020 roku. Premier zapowiedział jednak, że tego nie zrobi.