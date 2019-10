Tusk po rozmowie z Johnsonem. Czeka na list w sprawie przedłużenia brexitu

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował w sobotę wieczorem, że rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem o sytuacji po głosowaniu w Izbie Gmin i czeka teraz na list w sprawie przedłużenia brexitu.

"Właśnie skończyłem rozmowę z premierem Borisem Johnsonem o sytuacji po głosowaniu w Izbie Gmin" - napisał przewodniczący Rady Europejskiej

Waiting for the letter.

I just talked to PM @BorisJohnson about the situation after the vote in the House of Commons.