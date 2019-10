Dworczyk: wiele krajów mogłoby uczyć się demokracji od Polski

- Cieszę się, że mieszkamy w kraju, gdzie nie obowiązuje poprawność polityczna, a każdy może swobodnie wyrażać swoje poglądy - powiedział Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, w programie "Gość Wydarzeń". Dodał, że demokracji w Polsce "nic nie grozi", a inne kraje mogłyby jej uczyć się od nas. Z kolei porównanie Kaczyńskiego do Stalina, użyte przez Schetynę, ocenił jako "wypowiadanie bredni".

Bogdan Rymanowski zapytał Michała Dworczyka o słowa Dariusza Jońskiego, posła Koalicji Obywatelskiej, którego zdaniem składanie przez Prawo i Sprawiedliwość protestów wyborczych w sprawie wyborów do Senatu przypomina zamach stanu.

- Koleżanki i koledzy z opozycji są w stanie powiedzieć wszystko, by zainteresować potencjalnych wyborców. Korzystamy z prawa, z którego skorzystało też pięćdziesiąt innych osób - odpowiedział szef KPRM.

"Wybory w Polsce wygrywa się w sposób demokratyczny"

Dworczyk skomentował też porównanie Jarosława Kaczyńskiego do Józefa Stalina, którego użył Grzegorz Schetyna. - Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy. Kaczyński jest dobrym uczniem Stalina i podobnie jak on spogląda na polityczną rzeczywistość - mówił we wtorek szef KO. Dowiedz się więcej o wypowiedzi Schetyny.

- Lider opozycji wypowiada brednie nie po raz pierwszy. Schetyna jest bardzo zestresowany, Platforma Obywatelska wyraźnie trzeszczy, trwa tam walka o władzę. Każdy, kto obserwuje polską scenę polityczną widzi, że w Polsce jest demokracja, wybory wygrywa się w sposób demokratyczny, a jak ktoś ma wątpliwości do wyników to składa protest, tak, jak zrobiła Koalicja Obywatelska - powiedział.

"Demokracji w Polsce nic nie grozi"

Dworczyk ocenił, że protesty wszystkich komitetów będą rozpatrzone uczciwie. - Są procedury i instytucje państwa, które w takich sytuacjach zajmują się ponownym przeliczeniem głosów. Nie możemy w imię przepychanek politycznych podważać autorytet państwa, to jest szkodliwe - mówił.

Zapytany, czy można spodziewać się uczciwego policzenia głosów, stwierdził, że "opozycja zarzuca PiS-owi wszystko, łącznie z winą za gradobicie".

- Demokracji nic nie grozi, demokracji wiele krajów mogłoby się od Polski uczyć. Bardzo się cieszę, że mieszkamy w kraju, gdzie nie obowiązuje poprawność polityczna, gdzie każdy może swobodnie wyrażać swoje poglądy - zapewnił.

"Nie ma »łowienia« senatorów"

Rymanowski zapytał Dworczyka, czy PiS znalazł już co najmniej jednego senatora, który poparłby Stanisława Karczewskiego, obecnego marszałka Senatu, w głosowaniu na to stanowisko na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.

- Po każdych wyborach trwają rozmowy, wydarzyć może się wiele rzeczy. Wybory poszczególnych senatorów trzeba uszanować, ale dzisiaj nie ma sytuacji "łowienia" czy poszukiwania osób - stwierdził szef kancelarii premiera.

wka/ polsatnews.pl, Polsat News