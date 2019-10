OBWE obserwuje sytuację po wyborach w Polsce. "Jesteśmy na etapie skarg i odwołań"

We wtorek przewodniczący PO Grzegorz Schetyna spotkał się z szefem misji obserwacyjnej OBWE wyborów parlamentarnych w Polsce Janem Petersenem. Po tym spotkaniu Schetyna powiedział, że OBWE będzie monitorować proces ponownego przeliczania głosów; uzyskaliśmy taką obietnicę.



- Proces wyborczy trwa i uważnie przyglądamy się rozwojowi sytuacji, zbieramy i analizujemy dokumenty, które zostaną uwzględnione w naszym raporcie końcowym - przekazała Andrusz pytana o spotkanie Petersena i stanowisko ODIHR. - Jesteśmy na etapie skarg i odwołań - dodała. Zaznaczyła, że Biuro będzie obserwować sytuację i dokonywać oceny zażaleń, mimo że misja obserwacyjna się zakończyła.



W poniedziałek poinformowano, że PiS złożył do Sądu Najwyższego protesty wyborcze dotyczące wyników wyborów w sześciu okręgach w wyborach do Senatu. Protesty dotyczą okręgów: nr 12 (jeden z okręgów w woj. kujawsko-pomorskim), nr 75 (jeden z okręgów w woj. śląskim), nr 100 (jeden z okręgów w Zachodniopomorskiem) i trzech okręgów w Wielkopolsce: nr 92, 95 i 96. PiS wnioskuje m.in. o ponowne przeliczenie głosów.



Według lidera PO "nie ma powodów, nie ma przyczyn racjonalnych, żeby powtórnie liczyć głosy, czego chce PiS". Koalicja Obywatelska zażądała powtórzenia wyborów do Senatu w trzech okręgach; we wtorek wniosła protesty do SN.

