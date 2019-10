Donald Tusk spotkał się z Ewą Kopacz. "Grzegorzu Schetyno drżyj"

Była premier, europosłanka Ewa Kopacz (PO) poinformowała, że we wtorek spotkała się w Strasburgu z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Wcześniej o spotkaniu poinformowała na Twitterze europosłanka Beata Mazurek (PiS). "Według naszych informacji dzisiaj na zapleczu PE doszło do ok. 20 minutowego spotkania Tusk-Kopacz. Jeśli to prawda, Grzegorzu Schetyno drżyj" - napisała.

Według naszych informacji dzisiaj na zapleczu PE doszło do ok. 20 minutowego spotkania Tusk- Kopacz. Jeśli to prawda @SchetynadlaPO drżyj. — Beata Mazurek (@beatamk) 22 października 2019



Kopacz, zapytana przez o tę rozmowę na konferencji prasowej PO w Strasburgu, przyznała, że doszło do spotkania. Nie podała jednak szczegółów.



- Na sali plenarnej rzeczywiście się spotkaliśmy. Trudno, żebym nie spotkała się z Donaldem Tuskiem, skoro to był, po pierwsze, mój premier, bo byłam w jego rządzie, mój szef partii, bo byłam w PO, no i szef Rady Europejskiej, który składał dzisiaj sprawozdanie z posiedzenia ostatniej Rady Europejskiej - odpowiedziała Kopacz.

