Schetyna nie powinien podawać się do dymisji, trzeba go wspierać - Siemoniak w "Gościu Wydarzeń"

- Myślę, że lojalność jest bardzo ważną cechą w polityce i dopóki Grzegorz Schetyna jest przewodniczącym PO, nie należy go krytykować, należy go wspierać w tej sytuacji. Jego zdaniem "absolutnie nie powinien" podawać się do dymisji - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Tomasz Siemoniak zapytany o głosy "młodych wilków" domagających się dymisji lidera Platformy Obywatelskiej po przegranej w wyborach.

- Mamy wybory przewodniczącego, Platforma jest partią demokratyczną, w której swojego przewodniczącego wybierają wszyscy członkowie, i ta kadencja się kończy w przyszłym roku, po drugie jesteśmy taką partią, w której wszyscy mogą krytykować przewodniczącego - powiedział wiceszef PO Tomasz Siemoniak zapytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy młode wilki, które chcą dymisji lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, "zagryzą" lidera.

- Członkowie PiS-u mogą co najwyżej w domu przy obiedzie powiedzieć, co myślą o prezesie, a u nas, jak widać, jest demokracja - powiedział Siemoniak.

Zapytany o to, czy tendencje jak najszybszego rozliczenia Grzegorza Schetyny za słaby wynik wyborczy stanowią dla niego problem odpowiedział: - Myślę, że lojalność jest bardzo ważną cechą w polityce i dopóki Grzegorz Schetyna jest przewodniczącym PO nie należy go krytykować, należy go wspierać w tej sytuacji - powiedział Siemoniak. Jego zdaniem Grzegorz Schetyna "absolutnie nie powinien" podawać się do dymisji.

Schetyna nie zajmował się swoją kampanią

Grzegorz Schetyna dostał 31 procent głosów z całej listy we Wrocławiu, co jest wynikiem słabszym w porównaniu do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która dostała 72 procent głosów z całej listy. Bogdan Rymanowski zapytał, czy tak duża rozbieżność, to nie jest wotum nieufności wyborców Platformy dla jej lidera.

- Uważam, ze trzeba być ostrożnym w komentowaniu takich indywidualnych wyników. Ja miałem wynik poprawiony o 50 procent, o 15 tys. głosów z 30 tys. w 2015 roku. Ale Grzegorz Schetyna trzy razy był w moim okręgu, był ze mną w każdym powiecie, mieliśmy konferencje prasowe. Jeździł po Polsce i wspierał. Nie zajmował się swoją kampanią we Wrocławiu po prostu - powiedział były minister obrony.

Zdaniem Siemoniaka Schetyna zapłacił cenę za role lidera, który jeździł po kraju i wspierał innych kandydatów, a także pracował w Warszawie zamiast siedzieć półtora miesiąca we Wrocławiu. Przyznał także, ze lider PO późno został wrocławskim kandydatem. Jego zdaniem utrudnieniem było, że trzy kadencje kandydował z innego okręgu.

- Liczby to nie wszystko - powiedział Siemoniak. - Wszyscy odpowiadamy za ten wynik.

Hałaśliwe rozliczenia nam nie służą

- Joanna Mucha ma prawo kandydować - powiedział polityk PO. Pogratulował jej dobrego wyniku wyborczego, ale jednocześnie dodał, ze "tak hałaśliwe rozliczenia nie służą nam wszystkim".

Posłanka Joanna Mucha uważa, że Schetyna powinien podać się do dymisji, a wybory w Platformie Obywatelskiej powinny się odbyć jak najszybciej.

- Wybory odbędą się praktycznie za chwilę, na początku roku, to przecież wyraźnie zostało powiedziane - dodał Siemoniak.

- Liczby to nie wszystko - powiedział Siemoniak.

Zapytany czy słowa byłej premier Ewy Kopacz, ze Schetyna powinien zrobić to, co powinien w jego sytuacji zrobić każdy człowiek honoru oznaczają, że w Platformie odbywa się potężna wojna, w której uczestniczą także doświadczenie działacze, Siemoniak odparł, że to może tylko wyglądać w ten sposób z zewnątrz.

Kopacz nie czuła się wspierana po przegranej

- Wydaje mi się, że medialnie to wygląda znacznie gorzej niż w rzeczywistości. Pani Ewa Kopacz nawiązała do sytuacji sprzed czterech lat kiedy sama była po przegranych wyborach i sama była oceniana. Byłem wtedy przy pani Ewie Kopacz, zgłosiłem ja na szefowa klubu, przegrała te wybory i dzisiaj gdy wypowiadała się na posiedzeniu zarządu to nie było wezwanie do dymisji tylko powiedziała jak się czuje lider, który nie jest wspierany. Wtedy nie czuła się wspierana - stwierdził wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

- Wyciągnijmy dziś po czterech latach z tego taki wniosek, że lider i przewodniczący jest wartością dla Platformy, dla Koalicji Obywatelskiej. jak on jest atakowany sami siebie osłabiamy - stwierdził Siemoniak.

To czy lider Grzegorz Schetyna może poprowadzić Platformę do zwycięstwa w kolejnych wyborach, tym razem prezydenckich, to jego zdaniem "zupełnie inna sprawa".

Polityk przyznał, że nie wie kto jest kandydatem na szefa klubu Platformy. Nie zdradził także kogo poprze. - Są osoby, które mogą połączyć wszystkich, na przykład Izabela Leszczyna - powiedział. W tym kontekście wymienił także Borysa Budkę i Małgorzatę Kidawę-Błońską. Przypomniał, ze w klubie PO-KO są nowe środowiska, m.in. Barbary Nowackiej.

Popiełuszko porównany do "Szarego Człowieka"

Siemoniak przyznał, że wpis Grzegorza Schetyny, który w mediach społecznościowych przyrównał męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez SB-ków, do samobójczej śmierci Piotra Szczęsnego, który podpalił się na Placu Defilad w proteście przeciwko rządom PiS, za niefortunny.

- Powinno to być w dwóch wpisach - stwierdził. - To są dwie różne sprawy - dodał.

- Natomiast też nie rozumiem tej nagonki, mam wrażenie, że gdyby Grzegorz Schetyna napisał teraz że słońce świeci i jest złota jesień to też by były do niego pretensje - uznał.

Jednocześnie zdystansował się od krytyki wpisu lidera Platformy, politycy PiS twierdzili m.in. ze jego wpis był "haniebny".

Uznał także, że przepraszanie za publikację nie jest konieczne.

Wniosek PiS o przeliczenie głosów podejrzany

PiS składa wniosek o przeliczenie głosów w sześciu okręgach w wyborach do Senatu. Podobne wnioski w kolejnych trzech okręgach zamierza złożyć Koalicja Obywatelska. Siemoniak podkreślił, że wbrew deklaracjom PiS czas na złożenie odwołań wyborczych wzywających do przeliczenia głosów nie upływa w poniedziałek o północy lecz dopiero we wtorek.

- Liczy się czas od formalnego ogłoszenia wyników wyborów. Ten czas jest do jutra [wtorku -red.] do północy - powiedział polityk PO.

- To, co robi PiS jest zdumiewające, bo oni nie odnoszą się do jakichś nieprawidłowości w procesie wyborczym, tak jak to w protestach dotychczasowych miało miejsce, tylko podważają przeliczenie głosów przez komisje wyborcze. To jest sytuacja bardzo dziwna - powiedział.

Bogdan Rymanowski przypomniał jednak słynne liczenie głosów w wyborach na Florydzie w USA 19 lat temu. Przeliczenie głosów wpłynęło tam na wynik wyborczy.

- Tam była mowa o milionach. Tu mówimy o Senacie, w którym PiS wybory przegrało i PiS nie wskazuje na jakieś nieprawidłowości tylko uważa, że głosy zostały źle policzone - powiedział Siemoniak. - W każdej komisji wyborczej był przedstawiciel PiS - przypomniał.

- Proces wyborczy był, jeśli chodzi o liczbę głosów, kontrolowany od samego spodu do góry - pamiętajmy, że te ewentualne protesty wyborcze będzie rozstrzygać izba w Sądzie Najwyższym powołana przez nielegalną Krajową Radę Sądownictwa, podważaną Krajową Radę Sądownictwa. To jest sytuacja niesłychanie groźna. Ostrzegaliśmy, że ustawia się takie izby w Sądzie Najwyższym z sędziów, którzy są wskazani - powiedział Siemoniak. - Teraz do nich PiS kieruje protest - zaznaczył.

- Dlaczego PiS zmieniło przepisy i nie tak jak do tej pory ci dotychczasowi niezawiśli sędziowie SN mają to rozstrzygać? To jest bardzo podejrzane - uznał.

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl