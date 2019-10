"Gen zdrady zrodził się w środowisku Koalicji Obywatelskiej". Zgorzelski o większości w Senacie

- Nie ma rozmów między PiS a ludowcami o koalicji w Senacie. To są "newsy medialne" bez odniesienia w rzeczywistości - powiedział w programie "Wydarzenia i Opinie" Piotr Zgorzelski, poseł PSL. Zwrócił się też do "wszystkich sugerujących", że jego partia "pójdzie na jakieś frukta", by "nie wycierali sobie gęby senatorami PSL-u".

Do ewentualnych negocjacji między Zjednoczoną Prawicą a PSL-em odniosła się też Maria Koc, senator PiS. - Wyobrażam sobie, że po wyborach, w których nie ma jasnego rozstrzygnięcia w Senacie, są prowadzone rozmowy, by proces legislacyjny przebiegał spokojnie, a izba wyższa nie stała się miejscem niepotrzebnej walki politycznej, lecz kompromisu - stwierdziła.

- Werdykt nie jest remisowy, bo rezultat wyniósł 52 do 48 mandatów senatorskich. PiS wygrał wybory do Senatu, ale póki co nie ma zdolności do zawiązania koalicji większościowej - powiedział Zgorzelski.

Zgorzelski: nie wycierajcie sobie gęby senatorami PSL-u

Dorota Gawryluk zapytała ludowca o piątkowe słowa Jerzego Fedorowicza, senatora Koalicji Obywatelskiej.

Powiedział on, że "człowiek, który w tym momencie, w którym taka ważna rzecz się stała w polskiej polityce, nagle zmieni front i odejdzie od ludzi, którzy na niego głosowali, będzie obłożony anatemą do trzech pokoleń".

- Niech pan Fedorowicz najpierw zajrzy do swojego ogródka, bo gen zdrady - mam tu na myśli radnego Kałużę - zrodził się nie w klubie PSL-u, tylko w środowisku Koalicji Obywatelskiej - odpowiedział Zgorzelski.

Jak dodał, "radziłby wszystkim sugerującym, że PSL pójdzie na jakieś frukta", aby "nie wycierali sobie gęby" senatorami z tej partii.

Wojciech Kałuża, wybrany w ubiegłym roku z list KO do śląskiego sejmiku wojewódzkiego, już na pierwszej sesji tego organu dołączył do klubu PiS. Dzięki temu zawiązana dzień wcześniej koalicja między KO, PSL i SLD straciła kruchą większość.

- Moją partią jest Śląsk - komentował wówczas swoją decyzję Kałuża.

"Nie wyobrażam sobie, by PSL poparło Karczewskiego"

- Paradoksalnie to, że w Senacie byłaby inna większość niż w Sejmie, byłoby jedynie z pożytkiem dla demokracji. Mógłby być nie maszynką do głosowania, a miejscem do wypracowywania dobrych stanowisk - uznał Zgorzelski.

Przyznał, że nie wyobraża sobie, by PSL zagłosowało "za" przedłużeniem sprawowania funkcji marszałka Senatu przez Stanisława Karczewskiego.

- To wynika z czterech lat (rządów PiS), gdy rzeczniczka tej partii mówiła, że "PSL trzeba wyeliminować". Po takich słowach i działaniach trudno się przekonać do jakiejkolwiek kandydatury - powiedział polityk ludowców.

Koc zapewniła, że "nie słyszała takich słów". - Jeżeli padły, były niefortunne i niepotrzebne - stwierdziła Koc.

W październiku ubiegłego roku ówczesna rzeczniczka PiS Beata Mazurek komentowała nagrania ze spotkania biznesmena Jana Kulczyka i Pawła Grasia, sekretarza stanu w rządzie Donalda Tuska.

Pada na nich stwierdzenie, że szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (wtedy wicepremier i minister pracy ) "przeprowadził dwie najgorsze historie w wolnej Polsce", czyli reformę OFE i podwyższenie wieku emerytalnego.

- To są fakty, które powodują to, że PSL powinien być wyeliminowany z życia publicznego i że nie warto im zaufać. PiS jest gwarantem tego, że polska wieś będzie doceniana i szanowana - stwierdziła Mazurek.

wka/ polsatnews.pl, Polsat News